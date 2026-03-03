Deze week… Financiële strop door nevenactiviteit in zorg, Wereldbekerdebuut Enrico van Manen, KNHS Indoorkampioenschappen en distichiasis in de praktijk

Binnen de hippische sector bestaat momenteel geen cao en daarmee ook geen collectieve pensioenregeling. Het ontbreken van een collectieve pensioenregeling heeft er onlangs voor gezorgd dat een manegebedrijf, dat als nevenactiviteit zorg aanbiedt, een enorme naheffing kreeg van het pensioenfonds Zorg en Welzijn omdat de zorg aldaar uit bepaalde overheidspotjes wordt betaald. Volgens de rechter is de manegehouder om die reden verplicht zich aan te sluiten bij het pensioenfonds, daarbij maakt het niet uit dat de zorg maar voor 15% van de omzet zorgt. De Paardenkrant besprak met de FNRS of meer maneges die zorg aanbieden zich nu zorgen moeten maken.

“De combinatie van paardensport en zorg wordt binnen de hippische sector steeds vaker gezien. Veel manege- en paardenbedrijven bieden naast hun reguliere activiteiten ook vormen van dagbesteding of begeleiding aan. Juist die ontwikkeling zorgt nu voor onzekerheid en onrust: bedrijven die (ook al is het maar voor een klein deel) zorg aanbieden, kunnen onverwacht te maken krijgen met verplichte aansluiting bij een pensioenfonds voor de zorgsector. Dit heeft mogelijk grote financiële gevolgen”, meldt de FNRS.

Veelbelovend Wereldbekerdebuut voor Enrico van Manen: ‘Ik vind de sport zó mooi’

Voor Steve Guerdat stond er veel op het spel tijdens de Wereldbekerwedstrijd in Helsinki. Een topklassering was noodzakelijk om zich te plaatsen voor de Wereldbekerfinale in Texas. De Zwitser bewees opnieuw wat presteren onder druk betekent en boekte met Albfuehren’s Iashin Sitte (v. Bamako de Muze) zijn tweede Wereldbekerzege van het seizoen. Ook de Noorse amazone Oda Charlotte Lyngvaer reisde tevreden huiswaarts. Met Carabella vd Neyen Z (v. Carrera VDL) van Stal Hendrix verzekerde zij zich met haar tweede plaats van deelname aan haar eerste Wereldbekerfinale. Maar niet alleen aan de top viel succes te vieren. Ook de Nederlandse ruiter Enrico van Manen had alle reden om met een goed gevoel terug te keren uit Finland. In Helsinki maakte hij zijn debuut in een Wereldbekerwedstrijd met de tienjarige ruin Larsson (v. Grand Slam VDL). “We hebben een hele goede week gehad in Helsinki”, vertelt de 23-jarige springruiter.

Lier laat opnieuw zien hoe de Belgische dressuursport floreert

De Belgische dressuursport zit al jaren in de lift en die groei is nog niet voorbij. Dat is de conclusie die na CDI Lier van afgelopen weekend getrokken kan worden. Maar liefst dertien Belgische combinaties kwamen aan de start in de verschillende Grand Prix-rubrieken en ook los van de twee combinaties die tot de wereldtop behoren (Justin Verboomen/Zonik Plus en Larissa Pauluis/Flambeau) is er nog veel meer. De Belgische bondscoach Jeroen van Lent heeft wat te kiezen in aanloop naar Aken en als een aantal combinaties zich doorontwikkelen kan een teammedaille daar zeker tot de mogelijkheden behoren.

Martine Kempkes heeft plezier met eigen fokproduct Norhaya

“Van niets, iets maken, dat vind ik het leukst”, vertelt Martine Kempkes nadat ze vorige week donderdag gehuldigd werd als KNHS-indoorkampioene in het 1,40 m. Dat ‘van niets, iets maken’ deed ze met haar eigen gefokte Norhaya Z. De combinatie werd vorig jaar al reservekampioen en het rijden op de kampioenschappen vindt Kempkes nog steeds leuk. “Net als Albert Zoer, Anne van Vulpen en Angelique Hoorn, ben ik geboren in 1975. We zeiden nog tegen elkaar dat we moeten blijven proberen de jeugd de baas te blijven”, vertelt ze met een knipoog. Dat geeft ze dus allen die drive in het parcours.

Kritiek op ‘vlakke’ jurering en GDA na KNHS-kampioenschappen

Kritiek op de jurering is onlosmakelijk verbonden met de dressuursport. En ook belangrijk: dressuur is niet statisch, een balk is een balk geldt niet en een kritische blik op de jurering is een soort controlemechanisme. Coby van Baalen uitte na de KNHS Indoorkampioenschappen kritiek op de zuinige en vlakke jurering en vraagt zich af er een verband is met het volgsysteem van Global Dressage Analytics. Deze kritiek is in de landelijke sport en de Subtop zeker geen nieuw verschijnsel, die kritiek is er al jaren. De Paardenkrant sprak met de KNHS over die kritiek.

Distichiasis in de praktijk: geen fijne aandoening

Bij de Friese hengst Syb 552 (v. Tiede 501) werd tijdens het Centraal Onderzoek de oogziekte distichiasis vastgesteld, aan beide ogen. Reglementair geen beperking voor goedkeuring, aldus het KFPS in zijn rapport. Er ging wat tijd overheen voordat bekend gemaakt werd dat het ging om de erfelijke variant, maar afgelopen week was het dan zo ver en kwam het KFPS met een verklaring over de inmiddels goedgekeurde hengst, achtergrondinformatie over de oogziekte en een plan om met distichiasis om te gaan in de toekomst. De redactie van de Paardenkrant vroeg paardenarts Pieter Nijdam van Dierenkliniek Den Ham naar zijn ervaringen met de aandoening in de praktijk.

Reinanda Haverkamp: ‘Niet tegen de wolf, maar we móéten gaan beheren’

De wolf zorgt al jaren voor problemen in de landbouwsector en ook paardenhouders krijgen steeds meer met dit roofdier te maken. Ook Shetlandfokster Reinanda Haverkamp uit Epe kon het onheil, ondanks alle aanpassingen die de afgelopen jaren werden doorgevoerd, niet afwenden. Op vrijdag dertien februari viel een aantal van haar pony’s, die ingeweid stonden bij een kennis, ten prooi aan de wolf. Het kostte de driejarige vosmerrie Special Foxy van de Groenkamp haar leven en een andere merrie – The Golden Girl – moest behandeld worden aan bijtwonden.

“Ik ben een boerendochter en zeker geen piepert, maar dit ging echt door merg en been”, vertelt Reinanda Haverkamp, die een paar weken na het incident druk bezig is om alle wolfwerende rasters om haar vier hectaren tellende perceel te inspecteren en waar dat kan nóg hoger en beter te maken. “Ik heb in principe geen problemen met de wolf – het is een dier en die heeft ook recht om er te zijn – en ik hou al helemaal niet van de polarisatie rondom het onderwerp, maar we moeten in Nederland wel gaan beheren.”

Kentucky TMS Z imponeert in Sires of the World

E-pony Nerona geeft concurrentie het nakijken op KNHS Indoorkampioenschap

39 hengsten goedgekeurd op grote Z-voorjaarskeuring

‘Rijdbaarheid is de grootste kracht: iedereen kan een Corydon rijden’

Alice Naber-Lozeman: ‘Allround basis geeft houvast, ongeacht de discipline’

