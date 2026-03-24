Deze week… Gekke wendingen in LLN Ocala, In Memoriam Kyra Swelheim en NRPS HK

Deze week lees je in de Paardenkrant nr. 13 onder andere over de LLN-wedstrijd in Ocala, die een aantal 'gekke' wendingen kende die Nederland en Team USA respectievelijk op de 5e en 10e (laatste) plaats deden belanden. Verder staan we uitgebreid stil bij het onverwachtse overlijden van Kyra Swelheim en lees je in deze editie alles over de NRPS Hengstenkeuring, de start van het eventingseizoen en vertelt Harald Zoet over zijn bezoek aan Italië omtrent de wolf.

De nietsontziende eerlijkheid van Kyra Swelheim maakte haar een eersteklas paardenvrouw

Daar waar Kyra Swelheim (1965-2026) zich het meest thuis voelde – tussen de paarden in de stal – konden familie, vrienden en bekenden afgelopen vrijdag afscheid nemen van de zestigjarige paardenvrouw. Op zaterdag volgde de crematie, op zondag werden herinneringen opgehaald en het glas geheven op Swelheims leven. Een week daarvoor was Swelheim nog op The Dutch Masters, op Indoor Brabant – ‘haar’ concours. Zondag 15 maart vierde ze nog de winst van United Touch S, één van de vele absolute toppaarden waarbij Swelheim – samen met Joop Aaldering – aan de basis stond. Nog geen dag later ging Swelheim haar eigen weg.

Amerika en Nederland zien podiumkansen verdampen in LLN Ocala

Tot halverwege de tweede ronde lag Nederland goed op schema voor een podiumplaats in de Longines League of Nations in Ocala. Uiteindelijk glipte het podium door een onvoorziene weigering uit handen van de Oranjejassen; het Duitse team trok aan het langste eind. Ook voor de Amerikanen, van wie vooraf veel werd verwacht, verliep de wedstrijd dramatisch. Met een ervaren team aan de start ging het al in de eerste omloop mis: een val van Lillie Keenan op de allerlaatste hindernis en een weigering voor Laura Kraut betekenden dat hun kansen vroegtijdig verkeken waren en de titelprolongatie op eigen bodem van vorig jaar in rook opging.

Het Nederlandse team – bestaande uit Sanne Thijssen met Cupcake Z (v. Chacco-Blue), Kevin Jochems met Camilla van de Helle (v. L.B. Crumble), Jelmer Hoekstra met Lordy-P (v. Grandorado TN N.O.P.) en Michael Greeve met Denver (v. Diarado) – was op papier minder ervaren, maar overtrof de verwachtingen in de eerste omloop.

Scott Brash wint zesde GP in vier maanden, Smolders gedeeld op twee

In het afgelopen weekend gebeurden er bijzondere dingen in de springsport. De Longines League of Nations kende veel gekke wendingen, de vijfsterren Saut Hermès Grote Prijs had een even zeldzame uitslag. Harrie Smolders klokte met Mr. Tac exact dezelfde tijd als Martin Fuchs met Conner Jei in de barrage en daarmee deelden de twee de tweede plaats. De winst ging naar de nummer één van de FEI-ranking Scott Brash (met Hello Chadora Lady), hij won in de afgelopen vier maanden zes Grote Prijzen won, waarvan vier op vijfsterrenniveau.

‘Italië kijkt vol verbazing naar ons merkwaardige wolvenexperiment’

In de media is het misschien iets rustiger rond het wolvenbeleid, achter de schermen zit men niet stil. Zo reisde de Gelderse Gedeputeerde Harold Zoet begin maart met drie medewerkers van LVVN, de burgemeester van Heerde en een wethouder uit Barneveld af naar Italië. Het gezelschap sprak daar onder andere professor Luigi Boitani, de voorzitter van de Large carnivore initiative for Europe die meeschreef aan een advies voor de Europese Commissie. “Zijn boodschap is duidelijk: het is onverantwoord om zeer kleine, dichtbevolkte landen als Nederland, België en Luxemburg bij te laten dragen aan de gunstige staat van instandhouding op landsniveau. Hij adviseert dat op West-Europees niveau te organiseren.”

Soraya Esther SVN knalt 90 punten voorbij in IBOP

Bonds-dochter Soraya Esther SVN deed haar stam eer aan afgelopen vrijdag in de IBOP van Velddriel. De merrie van fokker Ruud van Nobelen en Stal Leeuwenhof knalde onder het zadel van Robbin Kleermans naar een topscore van 90,5 punten en het elitepredicaat. Daarmee oversteeg ze haar moeder, Lichte Tour-merrie Kehinde Esther SVN (De Niro uit O.Esther v Jazz x Ulft) zelfs, die in 2019 naar 88 punten liep. Opvallend bij de merries is naast hun hoge totaalscore, het hoge cijfer dat gerealiseerd werd voor rijdbaarheid en bewerkbaarheid.

NRPS verzamelt gevarieerde groep van 18 nieuwe dressuurhengsten

Hoewel de jury over drie dagen gezien zeer enthousiast was over een brede basis, was het vrijdag op de NRPS Hengstenkeuring voor toeschouwers iets meer zoeken naar dressuurhengsten die de toets der kritiek konden doorstaan. Spanning was nog weleens een spelbreker om kwaliteit echt tot uiting te laten komen. Met gulle hand kregen achttien driejarigen de voorlopige goedkeuring: zij werden aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Ook de kampioenskeuring miste net wat glans met de knap gemodelleerde Doniro (Donier x Double Dutch) als kampioen.

Rijke ponyjaargang bij NRPS: 17 hengsten aangewezen

De laatste dag van de NRPS Hengstenkeuring in de vernieuwde opzet was gewijd aan de ponyhengsten. De commissie zag toekomst in de helft van de aangeboden deelnemers, zeventien in totaal, verdeeld over dressuur, springen en allround.

Coca Cola springt naar NRPS-titel

Met zes goedgekeurde hengsten die zijn aangewezen voor het verrichtingsonderzoek moest de NRPS-springrichting zich vorige week donderdag op de hengstenkeuring in Dronten tevredenstellen. Na een prachtige jaargang vorig jaar werd er zeker geen water bij de wijn gedaan. Kampioen werd Coca Cola VHS Z (Contagio Z x Kannan) van Bert van Kooten (Anemone Sporthorses).

Eventingseizoen op niveau geopend in Kronenberg

Willemina van der Goes-Petter en Lancelot op weg naar winst

Vertrouwen basis van goede resultaat Brent Minnen met Brioche

De weg naar de Wereldkampioenschappen in Aken is bekend

KWPN slaat plank mis met uitgebreide enquête op fokkerscafé

Nederlandsch Hackney Stamboek acht hengsten rijker

KFPS-bestuur uitgebreid met twee nieuwe bestuursleden

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop