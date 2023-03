Deze week… Harrie Smolders: ‘Monaco sprong als vanouds’

Nadat Monaco N.O.P. (v. Cassini II) half maart in Den Bosch nog wat fris en fruitig aandeed, was hij in Parijs afgelopen weekend weer ouderwets in vorm. Met Harrie Smolders sprong de inmiddels veertienjarige Holsteiner naar de tweede tijd in de Grote Prijs van Saut Hermès, achter Victor Bettendorf en Mr. Tac (v. Nonstop).

Harrie Smolders mocht als zesde starter de barrage in. Zijn paard leek, zeker over de eerste hindernissen, net zo onverstoorbaar als de ruiter zelf. Smolders: “Monaco was heel relaxed en had een goede focus. In Den Bosch was hij het hele weekend een beetje té elektrisch, al sprong hij ook toen al heel goed na zijn kleine wedstrijdpauze. Dat was ook de reden dat ik hem had meegenomen naar Parijs, om nog wat meer in het wedstrijdritme te komen. Nu ging hij weer echt mooi liggen en als hij dat doet dan is het een genot om mee te rijden. Dus ja, het ging wel goed in dat krappe ringetje.”

Spanning ten top op Indoorkampioenschap ponyspringen

De ponyamazones maakten het heel spannend in de diverse barrages op het KNHS-indoorkampioenschap springen afgelopen weekend op de thuisbasis in Ermelo. De strijdlust werd beloond en er kwamen mooie kampioenen naar voren. Eén en ander werd vastgelegd door Paardenkrantfotograaf Jacquelien van Tartwijk.

‘Mode gaat in paardensport steeds grotere rol spelen’

Eindelijk, het voorjaar komt eraan. Van de binnenbak weer heerlijk naar buiten. En bij dat blije voorjaarsgevoel horen natuurlijk frisse zomeroutfits met de nieuwste kleurencombinaties. Voor ruiters is het daarbij uiterst belangrijk dat de kleding niet alleen mooi is, maar ook van goede kwaliteit, functioneel én comfortabel. Oftewel: kleding waarin je fijn kunt rijden, prettig mee op stal werkt en waarmee je ook nog eens goed voor de dag komt op social media. Lees snel het modekatern in de Paardenkrant van deze week voor alle ins en outs van de zomercollectie 2023.

Kathalijne Visser onderzoekt: wat doen wij onze paarden aan?

De nieuwste aflevering van HorsesTV ging over een van de meest besproken onderwerpen in de paardenwereld van dit moment: paardenwelzijn. Wat doen we onze paarden eigenlijk aan? Als onderzoeker helpt Kathalijne Visser, als lector Human-Animal Interactions verbonden aan Aeres Hogeschool Dronten, bij het geven van een duidelijk antwoord op die vraag. Na de uitzending praatten we nog even met haar door over haar onderzoek op verzoek van het ministerie van LNV. “We moeten dit vooral zien als een kans.”

KFPS schort registratie ‘onzuivere’ Friezen op

Op 10 maart sloot het Koninklijk Friesch Paardenstamboek plotseling de al tien jaar bestaande nevensectie van het stamboek. Daarin werden paarden met bijvoorbeeld een onbekende vader geregistreerd. Het besluit leidde tot vragen bij fokkers.

