Deze week… Heeft de paardensector wat te vrezen van de hulpmiddelenmotie?

De Tweede Kamer nam twee weken geleden een motie aan waarin de regering wordt verzocht om met een algemene maatregel van bestuur te komen om ‘dieronvriendelijke hulpmiddelen’ te verbieden. Wat betekent dat nu precies? En moet de paardenwereld op zijn hoede zijn?

Bij de wekelijkse stemmingen in de Tweede Kamer was er twee weken geleden een blokje over de termijn van de omkering van de bewijslast bij de verkoop van dieren – een onderwerp dat vooral de paardenwereld aangaat. Bij dat blokje werd (onverwachts) een motie over hulpmiddelen ingediend door Partij voor de Dieren-kamerlid Christine Teunissen. Met steun van de PVV, PvdA/GL, D66, SP, DENK en VOLT haalde die PvdD-motie een meerderheid (84/150).

Vooral een persbericht van de Partij voor de Dieren zorgde voor paniek en boosheid in de paardenwereld. De Paardenkrant ging daarom deze week in gesprek met de Partij voor de Dieren en gaat in op de vraag wat de paardensector nu van deze motie kan verwachten. In ieder geval is het niet zo dat er binnenkort een verbod op ‘zweepjes, bitten, tongbandjes en sporen met tandwielen’ komt. Het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur heeft afgelopen najaar toegezegd dat het komt met ‘een afwegingskader waarmee welzijnsrisico’s bij het gebruik van hulp- en trainingsmiddelen goed in kaart worden gebracht’.

Carla van Viegen: ‘De intentie van deze motie is helder: het verbeteren van paardenwelzijn’

Dat het persbericht over de motie van de Partij van de Dieren enige paniek of boosheid veroorzaakt is logisch. Elke (semiprofessionele) paardensporter die zinnen leest als ‘zweepjes, bitten, tongbandjes en sporen met tandwielen worden verboden’, ‘bij springwedstrijden komt het vaak voor dat paarden met geweld gedwongen worden om over een hindernis te springen’ en ‘de paardensport zal radicaal veranderen’ zal beginnen te steigeren. Niet in de laatste plaats omdat er een gebrek aan kennis uit blijkt.

Dat neemt niet weg dat het altijd belangrijk is om in gesprek te gaan met critici. De Paardenkrant sprak om die reden met Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de provincie Zuid-Holland.

Zij zegt onder andere: “Het leed in de paardenwereld is voor veel paardenliefhebbers een doorn in het oog. Maar tegelijkertijd bestaat er een grote angst voor regels. Die angst is onterecht. Normen voor huisvesting, training, hulp- en trainingsmiddelen en het berijden van paarden zullen degenen die het beste voorhebben met hun paard niet raken; die voldoen daar gemakkelijk aan. Maar voor paarden die nu nog lijden onder dieronvriendelijke methoden, betekent het een wereld van verschil.”

Lees verder in de Paardenkrant van deze week.

McMary vanaf dag één favoriet bij amazone Phoebe Peters

Waar ze komen, weten ze te overtuigen: McMary en haar Engelse dressuuramazone Phoebe Peters. De topmerrie van Reesink Horses, één van de eerste McLaren-nakomelingen en gefokt door Dennis Schurink en Jeroen Slot uit Haaksbergen, was eerder al een opvallende verschijning in de Westfaalse zadeltest, de IBOP, de Gelderland Cup en in een showblok op de KWPN Stallion Show. In de finale van de VSN Trofee – die ze met overmacht won – was ze afgelopen zaterdag in Nunspeet opnieuw de ster. Juryleden Hans Bernoski en Kim Noordijk, tevens gastamazone, waardeerden met name ook haar fijn doortredende achterbeen, iets wat bij andere paarden nog weleens te wensen overliet.

VSN-springfinale: fijn te rijden ruin wint van geselecteerde hengsten

Achtentwintig bijna vierjarige springpaarden namen het in de finale van de VSN Trofee 2025 tegen elkaar op. In de top vier, die overgereden werd door jurylid Age Flapper, was het een op het eerste gezicht vrij onopvallende ruin, Rabenhaupt B (Donthargos x Vaillant), die de titel wegkaapte voor de neus van een Zangersheide gekeurde én een KWPN-aangewezen hengst.

Lees alles over de VSN-finale in de Paardenkrant van deze week

Stijger van de Maand All at Once: ‘Hij geeft net dat beetje extra voor het zwaardere werk’

De afgelopen jaren waren in de Subtop al steeds vaker All at Once-kinderen te zien en nu is de hengst van Willeke Bos ook doordrongen tot de top van de HorseTelex Ranking. Op de B-ranking (nafok tot en met elf jaar/minimaal tien nakomelingen in de FEI-sport) staat de hengst op de derde plaats. En dat deed de hij zonder extreme aantallen: in de KWPN-database heeft hij maar 170 nakomelingen en Willeke Bos schat dat hij in totaal maximaal vijfhonderd veulens op de wereld heeft gezet.

Wie de uitslagen van Subtopwedstrijden nauwlettend in de gaten houdt, heeft All at Once – vooral het afgelopen jaar – steeds vaker zien opduiken. Volgens HorseTelex heeft hij inmiddels 33 kinderen die ZZ-Licht of hoger lopen, dertien daarvan lopen Lichte Tour en zeven Grand Prix. In de FEI-sport liepen er het afgelopen jaar ook tien All at Once-nakomelingen in de sport, waarmee hij net over de grens komt voor de B-ranking voor jonge verervers.

Onder de Grand Prix-paarden zijn een aantal paarden met veel talent voor piaffe en passage zoals Alive and Kicking (mv. Fürst Piccolo) van Charlotte Dujardin, Lina Uzunhasans Fürst Fabelhaft UZN (mv. Fidermark), All we Need (mv. Fidermark) van Simone Pearce en in Nederland Limited Edition (mv. Uphill) van Marie-José Calis.

Dat vindt fokster en eigenaresse Willeke Bos niet zo gek: “Ik gebruik hem zelf graag omdat ik ervaar dat het een hengst is die echt sportpaarden levert met veel aanleg voor hogere werk, net dat laatste extra. De motor zit duidelijk achterin.”

Les van Franke: basis, basis, basis en stof tot nadenken

De bezoekers van de uitverkochte KNHS Collegetour van Franke Sloothaak, op vrijdag 31 januari op het Nationaal Hippisch Centrum, kregen waar voor hun geld. De van oorsprong Nederlandse topspringruiter neemt geen blad voor de mond en dat maakt zijn boodschap heel duidelijk. En dus konden de deelnemende ruiter en amazones en het publiek met een stapel huiswerk naar huis.

Waarom rijden we wedstrijden? En waarom trainen we onze paarden? Voor Franke is het antwoord op die eerste vraag simpel: “Ik rijd wedstrijden om te winnen. Daarvoor heb ik een goed getraind paard nodig. Bovendien is een goed getraind paard vele malen beter te verkopen.” Maar daarvoor zit nog een reden om een paard te trainen: zijn lichaam verbeteren.

Lees alles over de College Tour met Franke Sloothaak in de Paardenkrant van deze week

Wilma Hellström: ‘Ik geniet van de band met mijn paarden’

De Zweedse bondscoach Henrik Ankarcrona maakte onlangs de namen bekend van de groep springruiters met wie hij richting het EK in La Coruña wil werken. De in Nederland woonachtige amazone Wilma Hellström staat ook op de longlist van de bondscoach en wil maar wat graag haar land op grote kampioenschappen vertegenwoordigen.

Lees een interview met Wilma Hellström in de Paardenkrant van deze week.

Powerhouse Picasso algemeen dagkampioen NWPCS

Een heel sterke kampioenskeuring met goede vertegenwoordigers van alle secties was het resultaat op de tweede dag van de NWPCS Hengstenkeuring afgelopen zaterdag in Ermelo. WPBR-hengst Hendi’s Picasso zette de beste presentatie neer en gaf alle concurrentie het nakijken in de strijd om het dagkampioenschap.

“Hendi’s Picasso is een heel sterke hengst die rijtypisch gebouwd is. De enige bemerking die gegeven kan worden is dat het hoofd iets meer ras zou mogen hebben. Hij is echt een heel goede vertegenwoordiger van de partbreds. Het merendeel van de rasjuryleden zag hem dan ook als winnaar. Hij heeft een goede schoft, een aansprekend front en hij liep alle andere hengsten eruit. Uit de moeder kwamen al meerdere goed pony’s. Hij had dit weekend echt de goede vorm en was in de juiste conditie”, vertelt jurylid Chantal Elzinga over de zevenjarige zoon van Nieuwmoed’s Mister Right.

Lees alles over de NWPCS Hengstenkeuring in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder:

Boyd Exell en ‘briljante Bundy’ denderen naar elfde Wereldbekerzege

Koos de Ronde: ‘De derde plaats was het hoogst haalbare’

Nederlandse springruiters scoren Wereldbekerpunten in Bordeaux

Samenwerking in de hoofdrol op hippische vakwedstrijd

Hoefsmid Roy den Bieman: ‘Steeds lastiger om met goede vakmensen te werken’

