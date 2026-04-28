Deze week… Jan Anker koopt Glock Horse Performance Center en Koninklijke familie is fan van de paardensport

Deze week een speciale Koningsdagkrant, waarin helaas geen verslaggeving van het NK Springen staat, omdat de krant in verband met Koningsdag en de vertraagde postbezorging al voor afronding van het NK gedrukt moest worden. Maar wel ander groot nieuws: Jan Anker koopt het Glock Horse Performance Center in Oosterbeek! En verder de koninklijke familie, groot fan van de paardensport, in beeld uitgelicht.

Jan Anker koopt Glock Horse Performance Center in Oosterbeek

Jan Anker heeft het Glock Horse Performance Center in Oosterbeek gekocht. Toen bekend werd dat Glock de stekker uit Oosterbeek wilde trekken, werd in de wandelgangen al gefluisterd dat Royal A-ware CEO Jan Anker wel interesse had en het liefst ook nog een paar hengsten van Kathrin Glock over zou nemen. Glock hield de boot af, maar de interesse van Anker in het centrum – ook zonder paarden – bleef. Nu is duidelijk dat Jan Anker het paardensportcomplex heeft gekocht. Desirée Bleeker, stalmanager bij Anchor Excellent Horses, wil het nieuws nog niet bevestigen, maar meerdere betrouwbare bronnen bevestigen aan de Paardenkrant dat de koop een feit is.

Desirée Bleeker wil aan de Paardenkrant na herhaaldelijke verzoeken niets vertellen over de aankoop van ‘Oosterbeek’ omdat er nog één en ander bevestigd moet worden en dat ze op een later tijdstip meer kan vertellen over wat Anker precies in Oosterbeek gaat doen. Omdat het nieuws al wel als een lopend vuurtje de ronde doet, hebben wij toch besloten te publiceren. Wat Anker in Oosterbeek gaat doen ligt voor de hand: het openen van een eigen hengstenstation (de in Oldenburg goedgekeurde hengsten Super Saint AEH en Diamantenglim AEH staan niet in de catalogus bij Joop van Uytert, maar waren wel aanwezig op diens show). Verder is een deel van de stal al verhuurd aan Natalie Lankester, de vrouw van Sjeik Rashid bin Ahmed Al Maktoum (een lid van de koninklijke familie in Dubai), die grote ambities heeft in de dressuursport.

Wie Jan Anker eigenlijk is en wat zijn connectie met de paardensport is

Kathrin Glock vertelt in Vanity Fair voor het eerst over stoppen GHPC

Behalve een korte mededeling op de inmiddels uit de lucht gehaalde social media en de website van Glock Horse Performance Center in november 2024 liet Kathrin Glock zich, ondanks herhaaldelijke verzoeken van onder andere de Paardenkrant, niet uit over het opheffen van GHPC. In het Amerikaanse blad Vanity Fair doorbrak Glock onlangs voor het eerst haar zwijgen en meldt de erfgename van Gaston Glock dat haar overleden man al in 2022 besloten zou hebben om te stoppen met het paardengebeuren. Zij voerde dit besluit slechts uit in 2025, meldt Glock.

In een schriftelijke reactie laat Kathrin Glock aan Vanity Fair weten: “Glock’s terugtrekking uit de internationale paardensport en fokkerij werd publiek gecommuniceerd in november 2024. Het besluit dat daaraan ten grondslag lag, werd gemaakt door Gaston Glock in 2022. De implementatie van dat besluit werd geleidelijk en consistent uitgevoerd onder mijn leiding in de daaropvolgende jaren. Alle Glock-paarden zijn met sportief pensioen gegaan en genieten nu van hun pensioen op een paardenparadijs: GPHC Oostenrijk.”

Die verklaring komt niet helemaal overeen met de praktijk.

Koninklijke familie is fan van de paardensport

De koninklijke familie is duidelijk fan van de paardensport. Zo rijden veel leden van de koninklijke familie zelf en zijn ze zeer betrokken bij paardensportevenementen, zowel in Nederland als bijvoorbeeld op de Olympische Spelen. Daarom in deze Paardenkrant in de week van Koningsdag in beeld hoe de Oranjes genieten van de paardensport.

De paarden van prinses Amalia: van Fredje tot Frodo

Prinses Amalia is al een leven lang verknocht aan paarden en (onder een andere naam) ook actief in de springsport. Voor Amalia zijn de paarden een belangrijk onderdeel van haar leven: ‘Op een paard ben ik het meest wie ik ben’, zegt de prinses in het boek dat ter ere van haar achttiende verjaardag verscheen. De paardenliefde begon met de pony Fredje. Bij de paarden volgden onder andere Mitch (v. Amaretto I), Mojito (v. Lupicor) en Frodo. De redactie van de Paardenkrant zocht in deze Koningsdageditie alles uit over de paarden van Amalia.

Een uitgebreide fotopagina staat in de Paardenkrant nr. 18

Bereden politie wil groeien, maar geschikte paarden vinden blijft lastig

Tijdens risicovolle voetbalwedstrijden, drukke horecanachten en grote evenementen is de aanwezigheid van politie te paard nog altijd zeer gewenst. Met het huidige paardenbestand (120 paarden) kan de dienst aan vijftig procent van de aanvragen voldoen. De bereden politie wil dan ook groeien, maar dat is niet eenvoudig.

Hoe dat zit en wat voor paarden de politie dan zoekt

Hagen: Hemmer scoort over 77% en Schürmann klopt op de deur

Horses & Dreams in Hagen was jarenlang hét concours waar de top voor het eerst in het buitenseizoen samen kwam, maar dit jaar heeft de 5* Nations Cup van Fontainebleau al redelijk wat van het veld weggesnoept. Toch kwamen er twee absolute topcombinaties aan de start (Cathrine Laudrup-Dufour met Freestyle en Katharina Hemmer met Denoix) plus eentje die hard op weg is naar de top: Charlott-Maria Schürmann met Dante’s Pearl OLD.

Je leest er alles over in de Paardenkrant nr. 18

Annelies Vorsselmans: ‘Ineens begon het allemaal te lopen’

Annelies Vorsselmans draagt de Belgische nationaliteit, maar heeft ook een speciale plek in het hart van de Nederlandse springsportliefhebbers vanwege haar relatie met Jeroen Dubbeldam. Vorig jaar maakte ze de stap naar vijfsterrenniveau, waar ze inmiddels een vaste waarde lijkt te zijn, al moet dat bij haarzelf nog een beetje indalen. “Ik heb altijd wel de droom gehad om dit allemaal mee te maken, maar het kwam er eerder gewoon niet van. Mijn werk en passie draaide vooral om het opleiden van jonge paarden, die daarna weer verkocht werden. Daardoor ben ik eigenlijk nooit verder gekomen dan het driesterrenniveau. En dan word je 42… en begint het ineens te lopen”, vertelt ze lachend.

Het interview met Annelies Vorsselmans lees je in de Paardenkrant nr. 18

Jurjan Bloem en Rieke Kolner gaan voor het hoogst haalbare

Pas vijf jaar geleden hebben Jurjan Bloem en Rieke Kolner hun hobby, de paardenfokkerij, serieus opgezet. Met veulens en jonge paarden hebben de eerste successen zich al gemanifesteerd. Voor het uiteindelijke doel, de sport, lijken de eerste producten ook zeker te voldoen. Dit jaar worden er zes veulens verwacht: drie in de spring- en drie in de dressuurrichting. De eerste drie dartelen al in de koppel door de wei.

Lees de reportage over Bloem Sporthorses in de Paardenkrant van deze week.

En verder:

Charlotte Wensing: ‘Internationaal rijden voelt als een andere wereld’

Politiepaard of toch familiepaard? Wat fokken op karakter oplevert

Biodiverse paardenhouderijen: kwestie van doen én laten zien

Stal Asterhof schaft New Forest-hengst Rob Roy du Garon aan voor bloedspreiding en verankeren springvermogen

Anne de Vries blijft trekpaard en Power Horse Competition trouw

Justus Valk: ‘Verhogen van het plezier dat aan sport beleefd wordt’

