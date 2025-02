Deze week… KWPN’ers maken de blits bij NRPS

Het NRPS wees vorige week op de hengstenkeuring in Dronten een grote groep van achttien dressuur- en twaalf springhengsten aan voor de derde bezichtiging. Dat betekent dat ze zich na de veterinaire goedkeuring in principe alleen nog hoeven te tonen op de NRPS Showdag voor een voorlopige goedkeuring. Beide gespecialiseerde juryteams toonden zich super enthousiast over de nieuwe collectie. Opvallend was dat de hengsten afkomstig van de KWPN Hengstenkeuring vooral in de springrichting het meest positief opvielen in de mooie keuringsbaan.

In de springrichting was het namelijk Special Cero S (Cero Blue x Berlin) die opnieuw indruk maakte. De hengst, die bij het KWPN de tweede bezichtiging haalde, werd in de Select Sale afgeslagen voor 40.000 euro en is nu in handen van Lettelbert Agro. De aansprekende hengst sprong met veel afdruk en lichaamsgebruik. Via de nakeuring kwam Wacko Jacko (v. Chacco-Blue) van Frida Nielsen in de tweede bezichtiging, maar ook hij haalde in Den Bosch de eindstreep niet. Hij toonde zich nu een heel goed springpaard met veel go, snelle reflexen en een goede techniek.

In de dressuurrichting was de jury aanmerkelijk selectiever, al werden er ook daar meer dan genoeg hengsten aangewezen. Van de KWPN Hengstenkeuring waren het de met zeer veel actie en schakelvermogen bewegende tweede bezichtigingshengst Swarovski RW (v. Desperado) van Bart Pouw en de elegante Fynn Romance (v. Fynch Hatton) van hengstenstation Van Uytert die positief opvielen.

Lees alles over de NRPS Hengstenkeuring in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Wetenschappers vragen FEI om topruiters onder de loep te nemen

Al jaren krijgt de FEI aan de lopende band foto’s van dressuurruiters waarbij welzijnsovertredingen (zoals blauwe tongen) te zien zouden zijn, met daarbij de vraag of de FEI deze kan beoordelen. Onlangs kwam er weer zo’n melding binnen, maar nu ondertekend door een stel vooraanstaande hippische wetenschappers. Daarmee neemt de druk verder toe.

De druk op de FEI wordt opgevoerd om het effect van het gebruik van stang-en-trens in de dressuur te onderzoeken, nu bekend is dat een groep vooraanstaande veterinaire onderzoekers klachten heeft ingediend over zeven topruiters.

Lees verder in De Paardenkrant van deze week.

Loes Cevaal: ‘Dat alles lukt, dát is mijn drive’

Loes Cevaal beleefde op CHI Al Shaqab in Doha de week van haar dromen. Met de twintigjarige Happy Hero II (v. Hohenstein I) won de paradressuuramazone alle drie de proeven van grade II. Slagroom op de taart was de overwinning in de Kür, voor Cevaal haar eerste internationale Kür-zege. Iets waar Cevaal vijf jaar geleden, toen ze aan haar carrière in de paradressuursport begon, niet van had durven dromen.

Lees een interview met Cevaal in de Paardenkrant van deze week.

Frank Schuttert: ‘In de barrage is ze eigenlijk niet te kloppen’

Succesvolle paarden hebben niet altijd een lange en ingewikkelde geschiedenis. Het verhaal van de twaalfjarige merrie Isis (v. Cardento) begon in Nieuwleusen, waar zij werd opgeleid door de (zoon van de) fokker, Julian de Boer. Vanaf haar tiende vervolgt ze haar carrière onder het zadel van Frank Schuttert, waarmee ze afgelopen weekend weer schitterde in de Wereldbekerwedstrijd in Polen (achtste). En het einde van het avontuur is nog niet in zicht.

Lees het levensverhaal van Isis in de Paardenkrant van deze week.

Royale aanwijzing New Forest-hengsten voor verrichtingsonderzoek

Maar liefst veertien New Forest-hengsten werden afgelopen zaterdag in Dronten aangewezen voor het verrichtingsonderzoek van het Nederlands New Forest Pony Stamboek. Twaalf hengsten in de grote maat, één kleine maat en NFX-hengst mogen zich onder het zadel gaan bewijzen. “We zijn zeer tevreden”, vertelt juryvoorzitter Sandra Schmücker, die dit jaar de hengsten beoordeelde met S. Laarhoven. Het dagkampioenschap kwam op naam van de kersverse keurhengst Heihoeve’s Boston.

Lees verder in de Paardenkrant nr. 9, met daarin verder:

NRPS op zoek naar complete dressuurhengsten voor nieuwe jaargang

Joost Siemerink: ‘Ik sta honderd procent achter deze springhengsten’

Scherpe selectie van ponyhengsten NRPS Hengstenkeuring

Zweedse Linda Heed zet publiek op de banken in Wereldbeker Göteborg

Amanda Slagter en Jur Vrieling vooraan in Wereldbeker Krakau

Borculo-veulen Rhodoxis naar hoogste EPTM-score

Luuk Verberk: ‘Steeds moeilijker mee te draaien met meerdere paarden’

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop