Deze week… Nederland viert Belgisch jubileumfeest volop mee

Het dertigjarig bestaan van het FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses op Domein Zangersheide werd afgelopen weekend uitbundig gevierd. Aan de succesformule werd nauwelijks gesleuteld, maar met de beste jonge paarden, jonge topjockeys in vorm en uitgelaten publiek en speaker kon het niet op. Hoewel dat laatste voor de jongste paarden wellicht een tandje minder mag.

Waar de Ieren met vrachtwagens vol en een heel begeleidingsteam arriveerden, toog Max van de Poll alleen met zijn merrie Ortane (Balou du Rouet x Quinar Z) naar Lanaken. Doron Kuipers ging op pad met vier paarden en zijn vaste groom. Toch stond Van de Poll zondagmiddag op de hoogste trede van het podium bij de zesjarigen, en nestelde Doron Kuipers zich bij de vijfjarigen op het podium tussen twee Ieren. Knappe prestaties van de jonge Nederlandse springruiters die hiermee (wederom) bewijzen hun hoofd koel te kunnen houden in zo’n entourage.

De overwinning van Max van de Poll getuigt niet alleen van stuurmanskunst, maar ook van handelsgeest en slim rijden. De jonge ruiter kocht zijn merrie als vierjarige van Morssinkhof. “Ze had wel wat karakter, alleen daarom heb ik haar kunnen kopen. Lastig is ze niet. Het was een kwestie van wat tijd geven en een team worden.”

Twee in Nederland gefokte paarden op podium vijfjarigen

In de WK-barrage met de meeste deelnemers, achttien, nestelde een Nederlander zich afgelopen weekend in Lanaken tussen de twee Ieren en greep bij de vijfjarigen het zilver. Doron Kuipers deed dat met de imponerende merrie Olympic van ’t Roosakker VK (v. Minute Man): Belgische genen in de Nederlandse handen van Stoeterij van Kleef.

Nederlands bloed onder een groen jasje blijkt succesvol

De Ierse ruiters zijn niet zelden onverslaanbaar op het WK voor jonge springpaarden. Hoe mooi is het dan als jouw fokproducten gereden worden door één van die strijders in een groen jasje? Hellen Versteeg kreeg het voor elkaar, en mocht dit keer als (mede)fokker van de Wereldkampioen van de vijfjarigen, HHS Private Ryan (voorheen Private Entrepreneur d’Or, El Barone III x High Shutterfly), de cheque van 5.000 euro in ontvangst nemen.

Geringe populariteit For Chacco TN zorgt voor droomcombinatie met Smit-Hoekstra

For Chacco TN (For Pleasure x Chacco-Blue) en Marriët Smit-Hoekstra zetten afgelopen vrijdag de kroon op een superseizoen. Het duo won dit jaar al vier tweesterren-Grote Prijzen (Groningen, Tubbergen, Houten en Deurne) en versloeg afgelopen vrijdag een heel stel supergetalenteerde hengsten onder topruiters in de prestigieuze ‘Grote Prijs van Lanaken’: de Sires of the World. Als ‘sire’ had de negenjarige For Chacco TN van Team Nijhof en het Braziliaanse Haras Cooper het nog niet zo druk de afgelopen jaren, maar dat had ook een voordeel: het maakte de droomcombinatie met Marriët Smit-Hoekstra mogelijk.

“We hebben al jaren paarden bij Marriët, maar hengsten die populair zijn hebben we het liefst hier thuis staan vanwege de dekkerij. Dus meestal gaan hengsten die wel heel goed springen, maar niet zo veel dekken naar Marriët. Zo is het ook gegaan bij For Chacco en dat is een gouden zet geweest. Marriët is een abnormaal handige ruiter die er echt voor gaat. Een heel goed paard is niets zonder heel goede ruiter, het is altijd en-en. Deze combinatie is perfect”, vertelt Henk Nijhof in een verhaal over For Chacco.

Lees het levensverhaal van For Chacco in de Paardenkrant.

Kirsten Beckers na tien jaar terug in internationale ring

Dressuuramazone Kirsten Beckers reed haar laatste internationale concours in het buitenland nog in de tijd dat ze bij Stoeterij Broere werkte: met Westpoint in de zomer van 2015. In Hagen notabene. Afgelopen weekend kwam ze juist in Hagen internationaal terug met Easy Quo (v. Status Quo) van Sanne Scheepers. De zestienjarige Easy Quo liep van 2019 tot en met 2022 succesvol in de nationale (en één keer internationaal) Grand Prix en maakte deze zomer zijn comeback na een periode van blessureleed. Het ging nationaal zo goed dat Beckers besloot zich in te schrijven voor Hagen. Daar liep het niet helemaal volgens plan (veel dure fouten in galop), maar toch is Beckers nog tevreden met de scores van 66,913% in de Grand Prix en 67,936% in de Grand Prix Spécial.

Beckers heeft de ambitie om zich weer in het kader te rijden. “De komende periode rijden we Indoor Friesland en ik zou graag starten op de Peelbergen aan het eind van het jaar. Verder is er niet zoveel in het winterseizoen behalve de Wereldbekerwedstrijden en daar kom je niet tussen als je niet in het kader zit. Dus gaan we kadervormingswedstrijden rijden om te zorgen dat we daarvoor in aanmerking komen.”

Lees alles over de internationale comeback van Kirsten Beckers in de Paardenkrant van deze week.

Zweren en korsten op de snuit van paarden: Onderzoek naar mysterieuze aandoening loopt

Paardenartsenpraktijk Oude Rijn maakte vorige week bekend dat meerdere paarden in de regio Bodegraven/Woerden getroffen waren door een vreemde aandoening die korsten en zweren veroorzaakt op neus en lippen. Inmiddels zijn er monsters genomen voor onderzoek. GD waarschuwt dat er nog niets uitgesloten is. Ondertussen lijken de huidproblemen ‘vanzelf’ weer te verdwijnen.

Het onderzoek naar de monsters uit de provincie Utrecht vindt plaats in de laboratoria van Royal GD in Deventer. Eva Dieterman, paardenarts van de Helpdesk Paard bij GD: “De symptomen wijzen niet direct op een specifieke ziekte. We hebben op twee paardenbedrijven monsters genomen, maar nog geen diagnose kunnen stellen. Dat betekent dat we ook nog niets kunnen uitsluiten. In ons onderzoek kijken we dus nog heel breed. Het kan wel wat tijd vragen voordat we meer weten, misschien moeten we ook nog meer onderzoek doen voordat we conclusies kunnen trekken.”

Lees meer over de mysterieuze aandoening in de Paardenkrant nr. 40

Van Olst Horses aanvoerder in een-na-laatste EPTM van het jaar

Alle dertig merries die afgelopen vrijdag gepresenteerd werden in het EPTM-examen van het KWPN slaagden erin de vereiste 75 punten of meer bij elkaar te sprokkelen. In sommige gevallen ging dat makkelijk, in een enkel geval leek de score – gezien het optreden in het examen – wat geflatteerd. De hoogste score kwam op naam van dressuurmerrie Sivieta S (Lantanas x Negro) van Van Olst Horses uit Den Hout en gefokt bij F. van Santvoort uit Nuenen. Zij scoorde 83 punten en bleef daarmee een half puntje voor op de beste springmerrie: So Vivi JR (Chatinue x Grand Slam VDL) van fokker J. Reitsma uit Driezum.

Gertjan van Olst leverde vier veulenboekmerries met een D-OC-predicaat aan in Ermelo met het oog op de EPTM en mocht vrijdag vier elitemerries meenemen naar Den Hout. “Voor ons was het de eerste keer dat we merries mee lieten lopen in de EPTM”, vertelt Van Olst in de Paardenkrant.

Lees in Paardenkrant nr. 40 waarom de hengstenhouder voor de EPTM koos.

Zangersheide legt lat steeds hoger wat betreft type en correctheid

We kregen dit jaar ook al bij de eerste presentatie op de harde ondergrond grotendeels correcte hengsten te beoordelen, waarbij je merkt dat eigenaren vooraf al goed selecteren”, vertelt het Duitse jurylid Tim Rieskamp, die aangeeft dat de lat wat betreft correctheid en type steeds iets hoger komt te liggen op de hengstenkeuring van Zangersheide. Tien hengsten voldeden afgelopen weekend aan hun eisen, ook wat betreft het vrijspringen, waarbij wel enkele verrassende beslissingen werden genomen en iets te scherpe hengsten werden afgeserveerd.

Lees alles over de Z-Hengstenkeuring in de Paardenkrant nr. 40, met daarin verder:

Van de Klapscheut: familiesucces in het kwadraat

Zangersheide viert dertigjarig jubileum in stijl

Jonge paarden scoren in GCT GP, Smolders knap tweede

KWPN’er Heartbeat W leidt Alrajhi naar GP-winst Rabat

Functionele Venicia vd Wolfshoeve naar hoogste IBOP-score



