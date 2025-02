Deze week… Sportprogramma maakt KWPN Stallion Show 2025

De KWPN Hengstenkeuring 2025 zal misschien niet direct de boeken ingaan als de hengstenkeuring met de beste nieuwe jaargangen, het waren de hengsten in het sport- en showprogramma die de show stalen. En daar moet het natuurlijk ook gebeuren: onder het zadel. Lees deze week alles over de KWPN Stallion Show in De Paardenkrant nr. 6.

34 jonge dressuurhengsten (plus één oudere), 26 jonge springhengsten (plus twee oudere) en zes tuigpaardhengsten werden dit jaar op de KWPN Hengstenkeuring aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. De hengstenkeuringscommissies springen en dressuur haalden de broekriem flink aan; vorig jaar werden in beide richtingen bijna vijftig hengsten aangewezen.

Zowel bij de springpaarden als bij de dressuurpaarden waren het de hengsten onder het zadel die de meeste indruk maakten. En bij de springpaarden lag daar ook duidelijk de focus van de bezoekers op: het sportprogramma werd aanzienlijk beter bezocht dan de tweede bezichtiging.

Stargos VDL

Bij de fokker zal hopelijk menig hengst uit de afgelopen vijf KWPN-jaargangen dusdanig veel indruk hebben gemaakt dat hij wat meer merries krijgt (in plaats van vooral de oudere topverervers). Stargos VDL had daar drie hengstencompetitiezeges voor nodig, de hengst van de VDL Stud heeft nog maar 67 nakomelingen in de KWPN database. Daar komen er (na zijn derde competitiezege van 2024) dit jaar honderd bij en het jaar daarop wellicht nog meer: deze geboren winnaar won namelijk de VHO Trofee.

Mauro Turfhorst

Op de dressuuravond, deels gevuld met shows van hengstenhouders, waren veel extreem getalenteerde paarden te zien, die menig fokker wellicht over de streep hebben getrokken om een keer niet met een drie- of vierjarige hengst te dekken. Mauro Turfhorst (zeventig nakomelingen in de KWPN database) wordt onder Dinja van Liere een fantastisch Grand Prix-paard.

Lees alles over de KWPN Hengstenkeuring 2025 in De Paardenkrant, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

We hebben op dit moment een speciaal Hengstenkeurings-abonnement. Een kwartaalabonnement op De Paardenkrant digitaal voor slechts 40 euro!

Dressuurfokkerij ontwikkelt zich verder door naar de sport

In de springpaardenfokkerij is het inmiddels bijna een uitzondering dat hengsten niet veel sport in de moederlijn hebben, sterker nog: een geweldige moederlijn is inmiddels tegenwoordig al geen reden meer om de hengst aan te wijzen als hij zelf de verwachtingen niet waarmaakt. De Nederlandse dressuurpaardenfokkerij ontwikkelt zich (meer dan andere stamboeken) ook langzaamaan in die richting: nog nooit kon de commissie zoveel hengsten uit sportmerries en lijnen met veel sport aanwijzen. Dat vervolgens een zoon van Vivino, die in heel zijn leven één dressuurproef heeft gelopen kampioen werd, deed die fokkerijprestatie van de Nederlandse fokkers geen eer aan.

Lees alles over de nieuwe dressuurjaargang in De Paardenkrant nr. 6

KWPN doet niet langer water bij de wijn in springrichting

Hoewel het op de KWPN hengstenkeuring vorige week vooral op woensdag nog niet echt ‘wauw’ was in de tweede bezichtiging werd er met een betere donderdagochtend en strenge selectie een knappe collectie aangewezen. In totaal gaat het om 26 driejarigen en twee oudere hengsten die zijn aangewezen in de nieuwe jaargang springhengsten. Daar waar andere stamboeken juist een milder beleid toepassen en keuzes aan de fokkers overlaten, is er bij het KWPN nu sprake van een duidelijk beleid en dat dwingt respect af. Volgens juryvoorzitter Wout-Jan van der Schans spelen ervaring en betrokkenheid in de topsport van hem en collega Eric van der Vleuten daarin een belangrijke rol.

Lees alles over de nieuwe jaargang springhengsten in De Paardenkrant van deze week.

Eerste fokkerscongres in springrichting op KWPN Stallion Show: in gesprek met de ‘groten der aarde’

Voor het eerst bood het KWPN dit jaar op de eerste avond van de Stallion Show ruimte aan een congres over fokkerij. Springpaardenfokkerij welteverstaan, met een aanzienlijk deel van de beste fokkers van Europa. Op geen enkele manier maakte het Nederlandse stamboek daarbij reclame voor zichzelf; het congres was even open en internationaal als de springpaardenfokkerij vandaag de dag. Bovendien werden de ‘roze olifanten in de kamer’ niet geschuwd.

Lees alles over het fokkerscongres in De Paardenkrant van deze week.

Jonge tuigpaardhengsten zorgen voor licht in donkere Brabanthal

Traditioneel staat de tuigpaardavond op de KWPN Stallion Show in het teken van show – en de Oregon Trofee natuurlijk – maar de ware tuigpaardachterban komt voor de jonge hengsten. Daar draait de fokkerij op en om. Wat presteren de zonen uit de eerste jaargangen? Hoe lossen we het probleem van de verwantschap op, zonder tuigtypische eigenschappen te verliezen? Macho leverde met Samba de kampioen en een zoon van Cizandro – die zelf aan de lange lijnen de avond opende en door het publiek op handen gedragen werd – pakte de reservetitel, maar de vierjarige Rayan EVL (v. Icellie) kreeg het publiek op de banken. Voorzichtigheid was daarbij geboden, aangezien de verlichting – met name bovenin de tribune – spaarzaam gebruikt werd.

Lees alles over de nieuwe lichting tuigpaardhengsten in de Paardenkrant van deze week.

Oregon Trofee voor derde keer naar Magnifiek

Net voor middernacht pakten de achtjarige tuigpaardhengst Magnifiek (v. Idol) en Lambertus Huckriede afgelopen zaterdag op de KWPN Stallion Show voor de derde keer de Oregon Trofee. Aan de wedstrijd namen voor het eerst twee zesjarige zonen van de oud-winnaar Icellie deel, te weten Oberon (mv. Cizandro) met Robbie van Dijk en Olympus HS (mv. Colonist) van Harry van Middelaar. Spijtig genoeg moest Mark de Groot zich wegens een hoefblessure bij Leffe Blond (v. Dylano) afmelden.

Lees verder in De Paardenkrant nr 6.

Competitietoppers opnieuw vooraan in Blom HC springen

De sport was mooi en de overwinningen zeer verdiend, maar veel echte verrassingen had de Blom Hengstencompetitie springen dit jaar niet in petto. De opvallende Stargos VDL won voor het vierde jaar op rij in zijn leeftijdsklasse. Dit jaar deed hij mee aan de VHO Trofee, waar de tweede plek werd behaald door een andere ‘oude bekende’: Mindset, onder Alex David Gill. Verder waren de winnaars de hengstencompetitieveteraan Bas Moerings met Ovinio (v. tweevoudig HC-winnaar Ipsthar), Kars Bonhof met de imponerende Drummer TN en nog twee keer VDL Stud in de vorm van VDL Sambucci de Muze onder Luke Hill (dagprijs) en New Pleasure VDL als winnaar van de competitie. Op plek drie in de VHO Trofee zagen we wel een semi-outsider: Don Tarpania Z (Dominator 2000 Z x Glasgow van ’t Merelsnest) onder Lars Kuster.

Lees meer in de Paardenkrant van deze week.

Edouard Schmitz: ‘Alles simpel houden voor paard’

Edouard Schmitz wist al op heel jonge leeftijd dat hij ruiter wilde worden. Maar komende uit een familie die niet heel bekend was met de paardensport duurde het even voordat hij zijn dromen kon najagen. Dat de aanhouder wint, bewijst de 25-jarige ruiter uit Zwitserland die inmiddels succesvol op vijfsterrenniveau acteert en sinds kort zijn eigen springstal runt.

Lees een interview met Schmitz in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder:

Terugkeer kampioenskeuring brengt in ieder geval de discussie terug

Nieuwe jaargang resultaat van strenge zoektocht naar maat, bloed en atletisch vermogen

Nekeman: ‘So Unique vanaf eerste moment een blikvanger’

De Roover: ‘Met jonge hengsten help je fokkerij sneller vooruit’

Maikel van der Vleuten met eigen fokproduct naar topklassering

Pauline Warners: ‘Enorme meerwaarde om bij behandeltrajecten samen te werken’

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop