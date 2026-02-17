Deze week… Succes Willem Greve, het verhaal van Moritz Treffinger en een leeg voorjaarsonderzoek

Terwijl het afgelopen weekend in de Longines League of Nations nog niet zo meezat voor het Nederlandse team, vierde Willem Greve in Duitsland zijn eigen feestje. Met de elfjarige merrie Candy Luck Z (v. Comme il faut) schreef hij de 1,55 m. Grote Prijs op naam, terwijl er een dag eerder al een tweede plek was met de negenjarige hengst Cero Blue TN (v. Chacoon Blue) in het 1,50 m.

Het jaar is nog vers, maar het indoorseizoen van Willem Greve kan alvast de boeken in als uiterst succesvol. Na de twee Wereldbekerzeges met Pretty Woman van ’t Paradijs (v. Vigo d’Arsouilles) volgde de overwinning in de Grote Prijs van Amsterdam met Grandorado TN N.O.P. en opnieuw een sterk optreden in de Wereldbekerwedstrijd met de vosmerrie (achtste). In de Brabanthallen reed de topruiter kort daarna de KWPN-erkende hengst Party in de Hus (v. Kannan) in de kijker.

Afgelopen weekend was het in de Grote Prijs de beurt aan Candy Luck Z, die door Greve wordt uitgebracht voor haar Amerikaanse eigenaresse Alessandra Volpi. “Een heel competitieve merrie. Ik heb haar als jong paard gereden en aan Alessandra verkocht. Ik reed haar nu weer een tijdje op haar verzoek. Ze zou ondertussen alweer terug zijn bij haar eigenaresse, maar die is gevallen en heeft een kapotte knie. Dus blijft ze wat langer: over twee weken mag ze weer mee naar Sentower Park.”

Einde nabij voor KWPN-voorjaarsonderzoek?

In de zadelpresentatie voor het KWPN-voorjaarsverrichtingsonderzoek werden vorige week woensdag slechts vijf springhengsten en twee dressuurhengsten gepresenteerd. Eén dressuurhengst bleef met een medische verklaring afwezig en mag zich weer presenteren bij de aanlevering op 23 februari. Dan kunnen er ook nog twee oudere aangewezen springhengsten toegevoegd worden.

Maar met maximaal tien hengsten beginnen aan het onderzoek lijkt, als je bedenkt dat veel stallen leeg blijven en de jury (plus vervanger) steeds voor slechts een paar hengsten moet komen opdraven, verre van rendabel.

Hoe dan ook, Paardenkrantfotograaf Jacquelien van Tartwijk was aanwezig bij de presentatie om de hengsten in actie en het randgebeuren vast te leggen. Bekijk een fotoserie in de Paardenkrant van deze week.

Gestüt Bonhomme en Moritz Treffinger: een perfecte match

De 22-jarige Moritz Treffinger maakte afgelopen najaar de overstap naar de senioren en betovert sindsdien op Wereldbekerconcoursen de dressuurwereld met de Bonhomme-hengsten Cadeau Noir en Fiderdance. Niet alleen het publiek, maar ook de jury. Met nog twee wedstrijden te gaan, staat Treffinger op dit moment tiende op de ranking en maakt hij grote kans om in zijn eerste Wereldbekerseizoen direct de finale in Fort Worth, Texas te halen.

Moritz Treffinger is als een frisse wind in de dressuurwereld. Geen gezeur over social media, publiek, pers, juryleden of collega’s, maar slechts aanstekelijk enthousiasme. Dat gecombineerd met een zeer authentiek en benaderbaar optreden (online en offline) en vooral heel mooi paardrijden, maken Treffinger tot een ster in wording.

Het meest enthousiaste paardenpubliek ter wereld – het publiek op Jumping Amsterdam – voelde het vorige maand al fijntjes aan. Treffinger zette de RAI al op zijn kop in de Grand Prix op vrijdag (waarbij de hal nog niet was uitverkocht en mensen over het algemeen toch wat ingetogener zijn dan bij de Kür). Hij kreeg net zoveel applaus als de toppers van de rubriek. In de Kür was er een staande ovatie voor de jonge ruiter.

Daarmee past Treffinger, nog meer dan zijn voorgangers op Gestüt Bonhomme, perfect in de traditie van Bonhomme-oprichtster Evelyn Gutmann en haar te vroeg overleden dochter Rebecca – beide hartendieven in de paardenwereld, mensen die enthousiasmeren en inspireren.

Lees meer over de opkomst van nieuwe ‘dressuurster’ Moritz Treffinger en hoe hij bij Gestüt Bonhomme terecht is gekomen in de Paardenkrant van deze week.

Sophie Anne Maria zet successtory voort

“Het is echt fantastisch zoals deze fokkerij uit­pakt”, vertelt amazone Judith Ribbels lachend, nadat ze vorige week vrijdag in Brummen hun NMK-kampioensmerrie Sophie Anne Maria (v. For Romance) naar een onwaarschijnlijk hoge IBOP-score van 92,5 punten reed. Daarmee werd de edele mer­rie elite. “De paarden uit deze stam passen bij ons, we begrijpen elkaar in alles.”

Ooit begonnen Judith Ribbels en haar partner Patrick Reesink hun dressuurpaardenfokkerij met drie lijnen. Hoewel alle lijnen goede paarden brachten, bleef alleen de lijn van Sophie Anne Maria – die ook wel echt heel bijzonder en speciaal is – over.

