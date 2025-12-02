Deze week… Top Star volgt Gribaldi op bij Van Uytert

Joop van Uytert heeft al een aantal Trakehner hengsten op zijn station gehad, maar Gribaldi is de enige hengst die hij op de Trakehner Hengstenkeuring in Neumünster kocht. De premiehengst Top Star (Kwahu x Cadeau), die afgelopen weekend in de veiling voor 175.000 euro eigendom werd van Van Uytert en Schockemöhle, volgt Gribaldi dus op in Heerewaarden. “Na het overlijden van Easy Game had ik geen volbloed Trakehner hengst meer op het station. Ik was al meerdere jaren op zoek, maar ik kon er steeds geen vinden. Bij deze hengst had ik weer dat bijzondere gevoel, het was deze of geen.”

In alle jaren tussen 1995 en nu was Van Uytert elk jaar op de Trakehner keuring, maar niet vaak vond hij de juiste hengst. “Münchhausen was zo’n hengst die ik wilde hebben, maar die werd zo duur (350.000 DM, red.) dat dat niet haalbaar was.” Dit jaar was hij er dan eindelijk: de juiste hengst. “Deze hengst is er eentje die voor mij alles heeft wat een Trakehner moet hebben. Ontzettend mooi, een geweldig voorbeen, drie goede gangen – ook een goede galop –, hij is top gezond en heeft een supermoeder die al een Grand Prix-paard en vier Z-dressuurpaarden heeft gegeven.”

Trakehner Hengstenkeuring met beste jaargang in jaren

Van de dertien goedgekeurde hengsten op de Trakehner Hengstenkeuring werden er maar liefst zes geprimeerd. En dat was ook terecht: de top van de jaargang 2025 was breed. Veel Trakehner kenners spraken van de beste jaargang van de afgelopen jaren, misschien wel de afgelopen tien jaar.

De in 2023 overleden Easy Game is misschien wel één van de beste verervers ter wereld. Uit een totaal van honderd nakomelingen leverde hij twee wereldtoppers met Dalera en Hermès en bovendien is hij de vader van de meest invloedrijke (ook buiten de Trakehner fokkerij) Trakehner hengst Millennium.

Easy Game drukte zijn stempel op de jaargang 2025 met drie goedgekeurde zonen, waarbij de driejarige Dichter’s Easy (Easy Game x Caprimond x Donaufeuer) onder het zadel van de Deense ruiter Anders Hoeck een zeer goede indruk maakte.

Nog veel onduidelijkheid na opstappen Piet Bergsma

Het KFPS blijft van de ene in de andere crisis galopperen. Daags voor het begin van de eerste bezichtiging was het weer hommeles en kwam het stamboek met schokkende berichten naar buiten. Eerst over de afgelaste regiovergadering bij de Boerewoage in Ederveen, niet veel later werd bekend dat hengstenkeuringscommissievoorzitter Piet Bergsma per direct zijn functies neerlegde en in verband met de zoektocht naar een nieuw lid voor de hengstenkeuringscommissie werd er ook niet vergaderd in Drachten. Het stamboek noch Bergsma doen mededelingen, maar meerdere bronnen melden aan Horses dat het niet inschrijven van een hengst bij het Centraal Onderzoek 2025 een rol zou spelen.

In Verden vallen beste springers buiten de boot

Zonder zelf aanwezig te zijn, had Niels Bruynseels afgelopen week op de Hannoveraanse keuring van springhengsten een stevige vinger in de pap. De Belgische springruiter kocht in de veiling de duurste hengst, een scherpe Aganix du Seigneur x Cascavello. En Bruynseels sprong de Grote Prijs van Aken met de grootmoeder van de één na duurste hengst, een Chacco-Blue x Nabab de Rêve uit Illusionata van ’t Meulenhof, de Lord Z-dochter van de invloedrijkste merrie in de wereldwijde springpaardenfokkerij Carthina (de moeder van Emerald, Nixon en Diamanthina van ’t Ruytershof).

Stijger van de Maand: Sportpaardenmaker Dante Weltino OLD

De reden waarom Urs Schweizer, voormalig chef van Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen, Dante Weltino OLD (v. Danone I) op de Oldenburger keuring in 2009 kocht was zijn go. “Hij bleef maar gaan”, vertelt hij. In de sport bleef de hengst ook maar gaan onder Therese Nilshagen: Dante Weltino liep acht jaar in de topsport, was op negen internationale kampioenschappen (!) en op drie Olympische Spelen. Inmiddels komen zijn kinderen ook aan op het hoogste niveau: zowel op de HorseTelex Ranking als op de WBFSH Ranking neemt de inmiddels achttienjarige hengst de zevende plaats in en hij is onze nieuwe Stijger van de Maand.

Zantana RS2 met veel meer ontspanning in Kronenbergse ring

Marieke van der Putten startte Zantana RS2 N.O.P. (v. Glock’s Zonik) afgelopen weekend bij De Peelbergen in Kronenberg voor het eerst na het Europees kampioenschap in Crozet en won zowel de Grand Prix (73,457%) als de Kür (77,73%) met een PR. Van der Putten zelf was vooral blij met het feit dat de merrie met meer ontspanning en zelfvertrouwen door de proeven ging.

Spoor Terug Ping Pong van de Lentamel: ‘Hij is gek op alle aandacht’

Wie Ping Pong van de Lentamel heeft gezien, vergeet hem niet meer. De pas tienjarige ruin onderscheidt zich niet alleen door zijn bonte verschijning, maar ook door zijn springtechniek en inzet, en daarmee dwingt hij steeds vaker aansprekende resultaten af. Zo eiste hij in september met Gerrit Nieberg de overwinning op in de Grand Prix van Riesenbeck, wat de kwalificatie voor de Superfinale in Praag opleverde. We volgen het spoor terug naar zijn fokker Filip van Hul.

Nieuwe uitdaging voor Joost Siemerink in Qatar

“Het is heel mooi dat Jeroen aan mij dacht en ik zie het weer als een nieuwe kans”, vertelt springruiter Joost Siemerink enthousiast aan de vooravond van zijn vertrek naar Qatar waar hij deze winter verschillende periodes zal verblijven. Hij gaat daar op verzoek van de familie Al-Thani, die een tweejarig contract heeft met Jeroen Dubbeldam, twee jeugdruiters begeleiden in de springsport en een aantal paarden trainen. “Ik denk dat het land in de toekomst een steeds grotere rol gaat spelen in onze sport.”

Nieuwe KFPS-keuringscommissie na schokkende gebeurtenissen

Chuck Marienshof Z onder Gilles Thomas naar grootste overwinning

Lara Postillon laat van zich horen in finale GMB-competitie

IJsbrand Chardon: ‘Het sublieme gevoel ontbrak’

Jeroen Bakker: ‘Ik denk dat ik een nieuw recept heb’

Veel Hannoveraanse springhengsten missen formaat en vermogen

Uitstraling en lossigheid kenmerken IBOP-topper Spice Girl

Stam van Rivivi Litchy US geeft fantastische sportpaarden

Oortjes vooruit richting het KWPN-eindexamen

