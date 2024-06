Deze week… Uitgebreid dubbelinterview Leopold en Mathijs van Asten

De 47-jarige Leopold van Asten en zijn twee jaar jongere broer Mathijs maakten vorige week samen deel uit van het team dat bondscoach Jos Lansink selecteerde voor de landenwedstrijd van St. Gallen. De overvloedige regen ontnam de broers helaas deze mooie ervaring in de oranje jas. Het was voor de redactie van Paardenkrant wel aanleiding om beide springruiters eens samen te interviewen over hun jeugd, hun carrières en hun onderlinge band.

Strijd om teamplekken eventing OS en EK jeugd gaat door

Met in Maarsbergen het NK voor de young riders en junioren en onder andere een CSI4*-S én vijf combinaties van de longlist in actie in Bramham was het een mooi eventingweekend. Beide wedstrijden leverden waardevolle inzichten op voor de bondscoaches, voor Parijs en in het geval van de jeugd richting het EK eind augustus in Strzegom. Maar in beide gevallen is de strijd nog niet gestreden.

Mentaal sterke jeugdruiters belofte voor de toekomst

Het is nog net geen Engeland, maar Maarsbergen Horse Trails heeft absoluut ook heel veel uitstraling. In combinatie met uitdagende en eerlijke hindernissen, opnieuw gebouwd onder leiding van de Engelse course designer Eric Winter, heeft het landgoed alles wat nodig is voor een mooie strijd om het NK. En daar maakte de jeugd dankbaar gebruik van.

Het verhaal van Endel Ots: eerste FEI-Grand Prix in maart en nu hard op weg naar de Spelen

In maart van dit jaar reed de 38-jarige Amerikaan Endel Ots zijn allereerste internationale Grand Prix met Cathrine Laudrup-Dufours Olympiër Bohemian (v. Bordeaux). Nu is hij hard op weg naar de Olympische Spelen. “Als iemand me een jaar geleden had gezegd dat ik naar Parijs zou gaan, had ik hem voor gek verklaard.”

Endel Ots is in de Amerikaanse dressuurwereld een bekende naam. In de internationale dressuurwereld is hij een absoluut broekie. Hij heeft veertig FEI-resultaten achter zijn naam staan, het merendeel daarvan bij de jonge paarden en een paar in de Lichte Tour. Eind maart 2024 reed hij zijn allereerste internationale Grand Prix en nu is de ruiter hard op weg naar Parijs. Zelf heeft hij er nog moeite mee om te geloven dat dit allemaal echt gebeurt. “Dit jaar is een rollercoaster en ik heb het echt aan de eigenaresse van mijn paarden, Heidi Humphries te danken dat dit allemaal gebeurt. En ook vooral dat ik er zelf in ben gaan geloven.”

Volledig young riders-team debuteert in EEF Nations Cup

Met het volledige gouden team young riders van de Nations Cup in Zuidwolde verscheen Vincent Voorn afgelopen weekend aan de start in de driesterren landenwedstrijd in Drammen. Het gehele viertal (Finn Boerekamp, Fleur Holleman, Emma Bocken en Mart IJland) debuteerde hiermee bij de senioren.

Het was geen toeval dat de vier combinaties aan de start verschenen van deze driesterren landenwedstrijd. Over enkele weken staat namelijk het EK op de planning: “Ter voorbereiding op het EK moesten we van Vincent allemaal een keer een driesterren landenwedstrijd rijden. De landenwedstrijden voor de young riders staan volgens hem niet in verhouding met de proeven die er op het EK gereden moeten worden. Daar staat het allemaal wat hoger en technischer gebouwd, dus vandaar dat we in Drammen waren”, vertelt Finn Boerekamp.

Jérôme Guéry zet ambities met Quel Homme de Hus kracht bij

De Amerikanen domineerden afgelopen weekend de Grote Prijs in het Franse La Baule. Kent Farrington reed Greya (v. Colestus) naar de zege, Karl Cook was met Caracole de la Roque (v. Zandor Z) goed voor een tweede plaats. Tussen al dat geweld in een barrage met elf ook twee Belgen waarvan er eentje ‘trés content’ was.

Het foutje met Quel Homme de Hus (v. Quidam de Revel) kon Jérôme Guéry niet deren. “Nee, want Quel Homme heeft getoond dat hij terug is op het hoogste niveau. Dit is de wedstrijd waar we naartoe gewerkt hebben en we staan er.” De opluchting was duidelijk groot bij Guéry.

Aan Dalera in vorm komt niemand zomaar voorbij

Met nog minder dan vijftig dagen te gaan tot Parijs was het tweede juniweekend op dressuurgebied bijzonder interessant met drie individuele medaillekandidaten in de baan: Blue Hors Zepter in Hagen, Imhotep in Wellington (met praktisch het hele Parijs-panel in de juryhokjes) en natuurlijk TSF Dalera BB op het Duits kampioenschap in Balve. Die laatste is met Jessica von Bredow-Werndl ook al geselecteerd voor Parijs: de zeventienjarige Dalera hoeft niet naar Aken.

In Balve werd eens te meer duidelijk dat de diverse medaillekandidaten nog een enorme kluif krijgen om Jessica von Bredow-Werndl en TSF Dalera BB, ongeslagen sinds de Olympische Spelen van Tokio, in te halen.

Van den Eerenbeemt: ‘Van alle drie disciplines veel geleerd’

Amazone Anne van den Eerenbeemt was voorheen actief in de disciplines dressuur, springen en eventing, maar legde zich de laatste jaren – voornamelijk door de drukte van haar eigen praktijk – steeds meer toe op de dressuursport. Inmiddels heeft ze met de Wynton-dochter Hot Summer, die met Tarik van Boggelen actief was op internationaal driesterrenniveau in de eventing, het startbewijs voor de Prix St. Georges op zak.

Anne van den Eerenbeemt is veelzijdig opgeleid en heeft in haar carrière veel gesprongen. “Van alle drie de disciplines heb ik veel geleerd en ook de paarden steken er veel van op. In de eventing leren paarden echt goed meedenken en ik heb er zelf veel houding en balans van gekregen. Het is niet alleen het springen over de hindernissen, maar het is ook heuveltje op, heuveltje af. Ik heb geleerd om echt mee te zitten in de eventing. Daar komt bij dat ik echt uit m’n comfortzone gekomen ben”, vertelt de amazone lachend.

‘Kopen van een paard moet gelukkige aangelegenheid zijn’

Janne Kuhnt en Tim Salinger willen kopers van betere amateurpaarden graag een positieve ervaring meegegeven zonder vervelende verrassingen, zoals ze zelf aan den lijve hebben ondervonden. Na anderhalf jaar onderzoeken, contacten leggen, ontwikkelen en aanpassen is afgelopen week is hun nieuwe professioneel opgezette platform online gegaan: Saleandsearchhorses.com. “We willen als bemiddelaar de ambitieuze amateur in de springsport de kans geven een droompaard te vinden en dat via onze website voor iedereen toegankelijk maken.”

Verder in de Paardenkrant nr. 24:

Eventing Bramham en Maarsbergen; ‘De keuze was nog nooit zo lastig’

BWP vult podium Grand Prix Cannes

Vijftienjarige Action Quality Eribo pakt twaalfde kampioenstitel

