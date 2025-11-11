Deze week… Vooraanstaande bonden kunnen verandering bloedregel niet tegenhouden

Op de FEI-ledenvergadering in Hongkong werd afgelopen vrijdag de omstreden nieuwe bloedregel in de springsport goedgekeurd. De nieuwe regel (artikel 259 in het springreglement) in de springsport gaat in op 1 januari 2026, maar het laatste is er nog niet over gezegd. Verschillende Europese bonden, met Duitsland voorop, hebben aangegeven dat ze volgend jaar een voorstel willen doen om de ‘bloedregels’ van de verschillende disciplines over te hevelen naar de algemene reglementen zodat dezelfde regels gelden in alle disciplines. Veel Europese bonden vrezen dat de nieuwe bloedregel in de springsport schade toebrengt aan de maatschappelijke acceptatie van de paardensport. Die zorg deelt de FEI niet.

De volgend jaar vertrekkende FEI-voorzitter Ingmar De Vos opende de FEI-ledenvergadering op een aanvallende manier. Hij zei het volgende over de voorgestelde regelwijziging: “Ik wil jullie nogmaals bedanken voor de constructieve discussies. Maar discussies en beslissingen over zulke gevoelige onderwerpen moeten wetenschappelijk onderbouwd zijn, niet gebaseerd op emoties en zeker niet op paniek. We moeten ervoor oppassen dat we deze onderwerpen niet elk jaar opnieuw bespreken, want dat doet maar één ding: het geeft activisten en onze zogenaamd kritische vrienden munitie om onze sport en onze atleten in diskrediet te brengen. U hebt een aparte stemming over artikel 259 aangevraagd, en dat is prima. De reglementen staan u toe dat te vragen, maar wees voorzichtig met wat u daarmee wilt uitstralen. Wij, als FEI, gaan de rest van de wereld niet uitleggen waarom u tegen stemt, want voor ons is het een no-brainer dat deze regel moet worden goedgekeurd, omdat het beter is voor onze paarden, voor onze atleten, voor onze sport”, aldus De Vos.

Dezelfde FEI-voorzitter, die het Sport Forum in 2024 nog opende met de volgende woorden: “Een jaar geleden stonden topruiters tegenover me en zeiden: de echte welzijnsproblemen liggen niet bij ons, maar bij de recreatieruiters en ruiters in de basissport. De schandalen in de afgelopen maanden hebben laten zien dat de problemen niet uitsluitend in de basissport liggen.”

Met de opening van de FEI ledenvergadering in 2025 lijkt De Vos weer 180 graden gedraaid in zijn laatste jaar als voorzitter, lees er alles over in de Paardenkrant van deze week. Digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop

Mireille Couperus excelleert in Maastricht: ‘Ik was al blij dat ik hier mocht rijden’

Waar het de Nederlandse springruiters in de viersterren Grote Prijs van Jumping Indoor Maastricht niet helemaal wilde lukken, kleurde het podium in de laatste CSI1*-rubriek wél volledig oranje. In de 1,35 m. Big Tour Finale schreef Mireille Couperus met de achtjarige merrie Macoon Blue H.V. (v. Chacoon Blue) de overwinning op haar naam. De amazone uit Limburg herhaalde daarmee haar zege van vrijdag en bekroonde een droomweek in het MECC Maastricht.

Lees alles over Jumping Indoor Maastricht in de Paardenkrant nr. 46.

Fokker Daan van Geel over Hulde G: ‘Eén die altijd nul sprong’

Als zoon van twee topspringruiters had Robert Murphy (25) al een goede uitgangspositie. Maar de ambitieuze ruiter wilde meer, en heeft geen moment spijt van zijn verhuizing naar de stallen van Jos Lansink. Afgelopen weekend werden de inspanningen alvast beloond met een tweede plaats in de Grand Prix van Maastricht, met de door Daan van Geel gefokte Hulde G (v. Vigo d’Arsouilles).

Daan van Geel en zijn vader fokten de nu dertienjarige Hulde G uit Doberlina G (Warrant x Holland). “We zochten naar een grootramige hengst voor een niet te grote, bloederige merrie”, vertelt Daan van Geel. “Zo kwamen we uit bij Vigo d’Arsouilles, die toen geloof ik net wereldkampioen was geworden. De grootmoeder van Hulde, de Holland-merrie Paulina, heb ik zelf nog gereden. Een pittige merrie was dat wel.”

Wij spraken met Robert Murphy en Daan van Geel over Jumping Indoor Maastricht, waar Murphy tweede werd in de Grote Prijs met Hulde G – het beste resultaat van de combinatie tot nu toe.

Tuigpaardenclub VERT lijkt reglementen aan laars te lappen

Op de openbaar gepubliceerde agenda van de Algemene Ledenvergadering (24 november as.) van de Vereniging van Eigenaren en Rijders van Tuigpaarden (VERT) staat onder punt 5: voorstel bestuur een lid voor de periode van een jaar te royeren. Een agendapunt dat vragen oproept. Een royement – de zwaarste sanctie in het verenigingsrecht – is in principe een definitieve en permanente ontzetting waarover het bestuur gaat (en dus geen punt is dat in stemming wordt gebracht). Los daarvan is dat hier niet aan de orde met de periode van een jaar; het gaat dan om een schorsing. Maar dat zijn niet de enige onregelmatigheden in de kwestie waarin het verenigingsrecht, de SAS-reglementen en statuten van de VERT aan de laars lijken te worden gelapt.

Lees alles over de kwestie in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 5,75 euro.

Karakter als Kompas: het doel is een objectieve methode om karakter te beoordelen

Op Hippisch Centrum Nootdorp van Tim Moesman vond vorige week de startbijeenkomst van het onderzoeksproject ‘Karakter als Kompas: het paard in sport, training en samenwerking’ plaats. Op deze bijeenkomst gaf projectleider dr. ir. Kathalijne Visser (lector Human-Animal Interactions, Aeres Hogeschool Dronten) een toelichting op het project, het onderzoekstraject en het uiteindelijke doel van het onderzoek. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp, waar dr. Inga Wolframm (lector Duurzame Paardenhouderij en Paardensport) mede verantwoordelijk is voor de onderzoeksopzet en uitvoering.

Het doel van het onderzoek is dat er een betrouwbare methode komt voor het vastleggen van het karakter van een paard, die geïmplementeerd kan worden in bestaande systemen, procedures en tools. Maar hoe kom je daar?

Lees een interview met Kathalijne Visser over het project en de startbijeenkomst in de Paardenkrant van deze week.

KFPS schrijft zeven nieuwe dekhengsten in het stamboekregister

Het Centraal Onderzoek 2025 van het KFPS had afgelopen zaterdag in Exloo het eindexamen voor het mennen en tuigen. Zeven hengsten legden deze examens met goed gevolg af en zijn inmiddels ingeschreven in het KFPS-stamboekhengstenregister. Alle zeven nieuwe hengsten blijken goede stappers te zijn, “en die hebben we wel nodig binnen het stamboek”, zegt hengstenkeuringsvoorzitter Piet Bergsma.

Op de eindexamendag liepen acht hengsten een men-/tuigproef. Een week eerder viel het doek al voor de hengst Timen fan Jonkershuzen (Alwin 469 x Haike 482), maar op initiatief van de eigenaren is de hengst nog wel in Exloo gebleven en doorliep hij ook de laatste week van de test. Het Centraal Onderzoek eindigt na deze examendag nog niet helemaal, want hengst Tsjerk van de Meikade (Foeke 520 x Nane 492) bleek daags voor het eindexamen onregelmatig in zijn beweging. Hij staat inmiddels voor veterinair onderzoek op de kliniek in Emmeloord. Het is momenteel nog onduidelijk of hij wellicht een uitgesteld examen kan doen of volgend jaar opnieuw mag instromen. Onder leiding van trainingsleiders Johan Hamming en Wim Cazemier konden de andere zeven hengsten succesvol de zeventigdagentest afsluiten.

Lees alles over de ingeschreven hengsten in de Paardenkrant van deze week, met daarin verder:

Daniel Deusser onstuitbaar in Verona: dubbel succes met Otello

Boyd Exell stelt orde op zaken en pakt opnieuw Wereldbekerwinst

Tweede beoordeling NRPS levert alvast nieuwe dressuurhengst op

Elserole geeft vriendelijke IBOP-toppers met houding en goede beweging

Kettingbrief: Jeroen Dubbeldam over olympische avontuur

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop