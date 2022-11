Deze week… Vrieling sterk van start in Wereldbeker

Met een derde plaats in de Wereldbeker en een tweede plaats in de Masters kan Jur Vrieling terugblikken op een sterk concours in het Franse Lyon. Zonder meer een prima start van het Wereldbekerseizoen voor de ruiter uit Holwierde, die wel degelijk mikt op de finale in Omaha volgend jaar. Al stonden zijn prestaties in Lyon misschien wel wat in de schaduw van de Franse topruiter Julien Epaillard, die alle rubrieken won waarin hij startte.

In Riyadh had Vrieling vorige week al getoond in goede vorm te verkeren en in Lyon trok hij de lijn gewoon door. “Als je derde eindigt in de Wereldbeker en tweede in de Masters, dan kan je niet anders dan tevreden zijn”, lacht Vrieling. “De paarden sprongen super. Ze hebben geen balk geraakt. Dan heb je uiteraard een goed concours.”

Lees meer over de Wereldbeker in Lyon in de Paardenkrant van deze week.

Haike Blaauw: ‘Het grootste risico is onder de kostprijs werken’

De inflatie is, mede door de torenhoge energie- en brandstofkosten, gillend hoog en de personeelskosten stijgen mee. Alles wordt duurder en tegelijkertijd ligt een recessie op de loer. Voor ondernemers geen makkelijke tijd. Hoe hangt de vlag erbij in ondernemend paardenland? Volgens FNRS-directeur Haike Blaauw is het grootste risico dat hippische ondernemers onder de kostprijs werken en hun prijzen niet voldoende durven te verhogen als de kosten hoger worden.

Lees hoe ondernemers omgaan met de prijsstijgingen

Lector duurzame paardensport Inga Wolframm wil echt iets betekenen

Ze noemt zichzelf een vreemde eend in de bijt. En dat is de kersverse lector Sustainable Equestrianism bij Van Hall Larenstein dr. Inga Wolframm ook wel, althans voor paardenbegrippen. Ze heeft een bachelor in politiek en geschiedenis, een master in human and equine sport science en promoveerde in de sportpsychologie. De paardensector leerde Inga Wolframm twaalf jaar geleden kennen, toen ze de dressuurwereld wakker schudde met een feitelijk en wetenschappelijk sterk onderbouwd betoog over het juryvooroordeel. In haar nieuwe hoedanigheid als lector duurzame paardenhouderij en paardensport is méér baanbrekend werk van dr. Inga Wolframm te verwachten.

Lees het interview met Inga Wolframm deze week in de Paardenkrant.

Achterkleindochter Minka’s Diamond naar EPTM-topscore

Twintig KWPN-merries sloten hun EPTM-examen afgelopen vrijdag in Ermelo af met een goed resultaat. Elf van hen liepen tachtig punten of meer bij elkaar. De sterke groep had twee absolute koplopers: Odetta AK (Chaccoon Blue x Voltaire) van fokster G.J.H. Markhorst- van der Velde uit Bruchem en Odylle Minka P (Verdi x Diamant de Semilly) van fokker Pegasus Stables uit Bentelo. Beide springmerries realiseerden een cijferlijst gevuld met louter 8,5-en.

In de Paardenkrant van deze week meer over de EPTM

Exclusief voor abonnees: Lees de krant online »

Om als abonnee de edities te bekijken dient u (rechtsbovenin de website) eerst in te loggen. U kunt dezelfde inloggegevens gebruiken als eerder op Paardenkrant.nl.

Geen abonnee? Sluit direct een abonnement af »

Bestel dit nummer nu in print of digitaal in de webshop »