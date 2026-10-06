Editorial Paardenkrant 41: Boekelo, Barcelona en boordevol interessante verhalen

De Paardenkrant nummer 41 staat boordevol interessante verhalen. Natuurlijk over Boekelo en de LLN-finale in Barcelona, waar Nederlandse paarden (bij afwezigheid van Nederlandse ruiters) de hoofdrol pakten. Verder staat in de Paardenkrant van deze week de eerste aflevering van een uitgebreide serie over stikstof en de paardenhouderij en interviews met Jantine Knol, Valentijn De Bock, Mathieu Bourdeaud’Hui en Charissa Buurmeijer.

Rick Helmink Door

Kroeze is nieuwe aanvoerder van Nederlands eventingteam in opmars

Het was afgelopen weekend in ieder geval de warmste en misschien ook wel best verlopen editie van Military Boekelo tot nu toe. Geen valpartijen, topsport van het allerhoogste niveau die spannend bleef tot het laatste moment en een historische derde overwinning van de Duitse Julia Krajewski. En hoewel Nederland nog niet in de buurt kwam van het podium, liet TeamNL zich van zijn beste kant zien.

De pas negenjarige ruin Magic Coconut (v. Carrera VDL), gefokt door Patrick Verbakel, had zijn syndicaat eigenaren niet gelukkiger kunnen maken. Met amazone Renske Kroeze won ‘de kokosnoot’ het Nederlands kampioenschap in zijn allereerste lange vierster, met pas twee korte viersterrenwedstrijden in de benen. Alle lof dus voor dit scherpe paard, dat ook met het uitbundige Boekelo-publiek gefocust bleef op zijn taak. Maar ook zijn amazone kon zich goed afsluiten voor al het tumult en de druk op haar schouders. “Ik zat dusdanig in mijn bubbel dat ik pas aan het einde van de cross echt doorkreeg wat er om me heen gebeurde. Hoewel, het applaus na de eerste moeilijke combinatie gaf wel echt een motivatieboost.”

Weg omhoog voorzichtig ingezet voor Nederlandse eventers

Nederland werd in de finale van de Nations Cup eventing zesde (van de negen landen), maar kan wel met een positief gevoel de winterstop in. Ons land staat er op dit moment een stuk beter voor dan het de laatste jaren heeft gestaan, meent bondscoach Andrew Heffernan. “Het paard van Renske is heel gaaf, ik ben altijd gek geweest op Crossborder Radar Love en het is fantastisch dat Janneke hier zo rond kon rijden met de nog onervaren Lamborghini. Samen met de drie veelbelovende combinaties uit het team van Aken, Bergsma, Giessen en Hoogland, hebben we meer combinaties dan ooit die we in kunnen zetten. We hadden er altijd maar één of twee! Ze beschikken over paarden met kwaliteit, die nog jong genoeg zijn om zich verder door te kunnen ontwikkelen en dan hopelijk niet alleen mee kunnen doen op kampioenschappen, maar daar ook competitief kunnen zijn.”

Lees alles over Boekelo 2026 in de Paardenkrant van deze week, digitaal beschikbaar voor 6,25 euro.

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Stikstof en de paardenhouderij: een serie met dr. Inga Wolframm

Als eerste organisatie in de paardenwereld organiseerde de FNRS vorige week dinsdag een webinar voor hippische ondernemers over stikstof met dr. Inga Wolframm, lector duurzame paardenhouderij en -sport op Hogeschool Van Hall Larenstein. Op landelijk niveau speelt de paardenhouderij tot dusver geen rol in het stikstofdossier, maar op lokaal en provinciaal niveau wel en daar worden de vergunningen verleend. De kwaliteit van de bodem, water, lucht en de biodiversiteit staan onder druk in Nederland. Om daar wat aan te doen wordt er door de overheid gewerkt op twee sporen: het terugdringen van schadelijke emissies is één spoor, een tweede spoor is natuurherstel. Daar gaat het onderzoeksproject Biodiverse Paardenhouderijen van Wolframm precies over. Het is dus logisch dat Wolframm zich voor de paardenhouderij ook bezighoudt met het eerste spoor: stikstof.

De Paardenkrant besteedt in de serie Stikstof en de paardenhouderij uitgebreid aandacht aan het stikstofdossier. Daarbij gaan we in op de mogelijke gevolgen voor paardenbedrijven, maar ook op de kansen en mogelijkheden die er zijn voor de sector. Het landelijke stikstofbeleid wordt uitgevoerd door de provincies met de gebiedsgerichte aanpak, zo kunt u onder andere afleveringen per provincie verwachten in deze serie. Net zoals een speciale aflevering over voeding, meststoffen, strooisel en andere zaken.

Lees de eerste aflevering van Stikstof en de paardenhouderij in de Paardenkrant nr. 41

Nederlandse fokproducten pakken hoofdrol in Barcelona

De Longines League of Nations-finale in Barcelona moest het afgelopen weekend zonder de Nederlandse equipe stellen, maar aan Nederlandse inbreng ontbrak het in de Spaanse stad allerminst. Donderdagavond was het de Britse amazone Jessica Mendoza die met de door C. den Boer gefokte merrie In the Air (v. Air Jordan Z) de 1,50 m.-rubriek op haar naam schreef. De merrie, die jarenlang onder Britt Schaper succesvol was, kende daarmee een vliegende start in Barcelona. Een dag later volgde het echte hoogtepunt: opnieuw stuurde Mendoza In the Air naar de overwinning, ditmaal in de 1,60 m. Grote Prijs. In de tweede omloop, waarvoor de beste twaalf combinaties mochten terugkeren, verschenen naast In the Air nog vijf Nederlandse fokproducten aan de start.

Lees meer over de Nederlandse paarden in Barcelona, en in het bijzonder In the Air, in de Paardenkrant van deze week.

Mathieu Bourdeaud’Hui op zijn plek bij Krismar Stables

Mathieu Bourdeaud’Hui (23) is op dit moment één van de upcoming topspringruiters van België. Hij heeft een vrolijke uitstraling en is zeer bescheiden, maar in de ring is hij strijdlustig en gaat hij altijd voor plek één. Na de nodige successen bij de jeugd, weet hij inmiddels bij de senioren ook al een woordje mee te spreken met een aantal mooie Grote Prijs­overwinningen. Op het Belgisch kampioenschap lukte het onlangs in Lanaken net niet om de winst naar zich toe te trekken en werd het brons. Komend weekend vertegenwoordigt hij zijn land in Oslo op de eerste Longines FEI Jumping World Cup van dit seizoen.

Leer Mathieu Bourdeaud’Hui kennen in de Paardenkrant nr 41.

Valentijn De Bock: groot geworden door klein te blijven

De 61-jarige fokker en hengstenhouder Valentijn De Bock kwam dit jaar met twee vijfjarige paarden naar het WK voor jonge springpaarden in Lanaken, met beide reed hij op zondag de finale en barrage. Die dag zag hij ook zijn fokproduct Tattoo TN H&DB (v. Parfait van het Schaeck) in de ring, die vijfde werd onder Willem Greve. De hoogste tijd dus voor een nadere kennismaking met deze fokker/ruiter/hengstenhouder met een grote staat van dienst uit een (qua omvang) zeer bescheiden stal.

Lees meer over de fokkerij en rijderij van Valentijn De Bock in de Paardenkrant van deze week.

Charissa Buurmeijer: ‘Het is bizar snel gegaan’

Na vijftien jaar werkzaam geweest te zijn bij Stal Witte besloot dressuuramazone Charissa Buurmeijer voor zichzelf te beginnen en dat gaat uiterst succesvol. Ze begon vorig jaar met drie paarden en binnen no time waren haar stallen gevuld. Maar niet alleen zakelijk, ook in de keuringsbaan én in de sport waren er voor Buurmeijer successen te vieren: Tijuanna (Dynamic Dream x Zack) werd reservekampioen op de NMK en met Nacho (Indian Rock x Fürst Fantasy) bereikte de amazone voor het eerst in haar carrière de Subtop.

Lees een interview met Buurmeijer in de Paardenkrant van deze week.

Toevallig begonnen ponyavontuur met gouden randje

Van dressuurpaarden- naar ponyfokkerij: Jantine Knol had het zelf nooit bedacht. Toch bleek een eenmalige dekking van de Z2-pony Desailly L al snel een schot in de roos. Haar dochter Das Blumenmädchen werd dit jaar in Westfalen kampioen aan de hand én onder het zadel en veroverde vervolgens ook de titel op de Bundeschampionate. Daarmee kreeg een toevallig begonnen ponyavontuur meteen een gouden randje. Tegelijkertijd blijft Knol trouw aan haar uitgangspunten: gericht combineren, kritisch selecteren en vooral fokproducten voortbrengen die zich ook in de sport kunnen bewijzen.

Lees meer over de (pony)fokkerij van Jantine Knol in de Paardenkrant nr. 41, met daarin verder:

Kroeze: ‘We moeten het volgend jaar echt met z’n allen doen’

In beeld: Zon, topsport en sfeer maken van Military Boekelo 2026 een succes

Alleskunner Ingrid Klimke: ‘Dressuur is de basis voor iedere discipline’

Nederlandse fokproducten pakken hoofdrol in Longines League of Nations-finale Barcelona

Belgische topspringruiter Mathieu Bourdeaud’Hui op zijn plek bij Krismar Stables

Nieuwe serie met dr. Inga Wolframm: Stikstof en de paardenhouderij

Wat het project ‘biodiverse paardenhouderijen’ en het stikstofdossier verbindt

Springruiter/fokker/hengstenhouder Valentijn De Bock: groot geworden door klein te blijven

Toevallig begonnen ponyavontuur krijgt gouden randje bij Jantine Knol

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