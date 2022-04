Eerste veulen Britt Dekkers George is geboren

Het eerste veulen van dit jaar van Britt Dekkers Talpaard George (v. Datil VII), die vorig jaar door het AES werd goedgekeurd, is gisteren geboren. Het is een merrieveulentje en ze heet Silver, dat maakte Dekker bekend via social media. "George zijn eerste veulentje van dit jaar is geboren. Kan niet geloven hoe lief en knap ze is", aldus een trotse Dekker. "Welkom Silver! Ze heeft dezelfde bijzondere uitstraling als haar vader, dat blije koppie, mijn hart is gesmolten."