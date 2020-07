Kijktip: Anky van Grunsven in Andere Tijden Sport

De Spelen van 2004 in Athene moeten Anky van Grunsven een tweede gouden medaille opleveren. Succespaard Bonfire heeft plaatsgemaakt voor de talentvolle, maar nog onervaren Salinero. De aanloop naar de Spelen wordt een ramp, met als absoluut dieptepunt het overlijden van haar vader. De man die haar voor het eerst op een pony zette en haar grootste fan is. Van Grunsven is zo overmand door verdriet dat ze niet wil deelnemen aan de Spelen. Toch gaat ze, in de naam van haar vader. In Andere Tijden Sport zien we de weg naar haar tweede goud. De presentatie is in handen van Tom Egbers.

Bron: Horses.nl/NTR