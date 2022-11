Filmversie Charlie Mackesy’s ‘The Boy, the Mole, the Fox and the Horse’ rond kerstmis op BBC

Fans van Charlie Mackesy hebben de eerste voorproefjes gezien van de langverwachte verfilming van zijn bestseller De jongen, de mol, de vos en het paard. Het hartverwarmende verhaal volgt een onwaarschijnlijke vriendschap tussen een jongen, een mol, een vos en een paard als ze samen reizen in de zoektocht van de jongen naar huis. Ook in Nederland is het boek populair.