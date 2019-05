Paard Maybe bereikt leeftijd van 40 jaar

De vos Maybe van eigenaresse Sonja van der Drift werd op 1 mei 1979 geboren en bereikte daarmee onlangs de magische leeftijd van 40 jaar. De ruin is al 31 jaar lang in het bezit van Van der Drift en verkeert nog altijd in blakende gezondheid. "Ik heb hem nog langer dan mijn eigen man", vertelt de eigenaresse lachend aan Telstar.

Maybe krijgt misschien een aangepast menu, omdat zijn gebit niet meer het allerbeste is, maar hij heeft nog altijd veel levenslust en temperament. Staleigenaar Theo Duijndam vertelde: “Hij is ondeugend en hij kan lelijk doen tegen andere paarden. Dan gaan die oren achter in zijn nek en berg je dan maar voor die ouwe gek.”