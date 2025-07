Heb je een noodplan als hippisch ondernemer?

Als hippisch ondernemer heb je een mooi, maar soms ook zwaar beroep. Vroeg opstaan om de paarden te voeren, lichamelijk zwaar stalwerk, lange dagen en dan vaak ’s avonds zelf de administratie nog bijwerken. De kans dat je uitvalt door fysieke redenen is groter dan voor ondernemers met een kantoorbaan. Je gezondheid als ondernemer is daarom erg belangrijk.

Met een fysiek zwaar beroep is niet alleen de kans op uitval groter, maar met een hippisch bedrijf is het ook belangrijk dat de bedrijfsprocessen na jouw uitval gewoon doorlopen. Als zelfstandig ondernemer ben je namelijk vaak jouw belangrijkste werknemer. Maar wat gebeurt er als je door een ongeluk of acute ziekte plotseling geen besluiten meer kunt nemen over jouw bedrijf? Wie kan er namens jou de verplichtingen van je bedrijf nakomen? En wie neemt er strategische besluiten? Hoe kun je dan jouw bedrijf overeind houden zonder dat je zelf, jouw gezondheid, maar ook de paarden en klanten daarbij tekortschieten? Dit is een situatie waar je liever niet over nadenkt, maar die iedereen kan overkomen. Een onderwerp om serieus over na te denken en je waar mogelijk op voor te bereiden. Je kan niet alles voorkomen, maar er zijn wel een aantal zaken die je nu al kan regelen.

1. Verzeker arbeidsongeschiktheid

Een beperkte periode van uitval als ondernemer kan je wellicht financieel nog wel overbruggen. Maar als het langer duurt, red je het daar misschien niet meer mee. Het is dus slim om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Op dit moment is er zelfs een wetsvoorstel in de maak waarbij ondernemers verplicht worden zich hiervoor te verzekeren. Naar verwachting wordt deze later dit jaar behandeld in de Tweede Kamer.

Er bestaan verschillende mogelijkheden om arbeidsongeschiktheid op te vangen: volledig verzekeren, gedeeltelijk (kortdurend) verzekeren of een combinatie van beide oplossingen.

• Bij volledig verzekeren via een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) krijg je – na een eigenrisicoperiode – maximaal 80% uitgekeerd van het bedrag dat je hebt verzekerd. Dit percentage is afhankelijk van de mate waarin je jouw beroep nog kunt uitoefenen.

• Het is ook mogelijk om een periode van ziekte tijdelijk te overbruggen met bijvoorbeeld een vaste lastenverzekering of een ongevallenverzekering. Je kan hiervoor kiezen als je bereid bent om veel risico te nemen. Dit is een goede keuze als je met name de eerste opvang van het inkomensverlies wilt regelen. Bijvoorbeeld omdat er genoeg vermogen is om voor langere tijd inkomensverlies op te vangen.

• De derde mogelijkheid is om de twee hiervoor genoemde oplossingen te combineren. Je kan dan de tijdelijke oplossing bijvoorbeeld gebruiken om de eigenrisicoperiode van je AOV te overbruggen.



Welke van deze mogelijkheden het best bij jouw situatie past, kan je door een verzekeringsadviseur laten inventariseren en analyseren. Deze adviseur bekijkt wat er nodig is om op vergelijkbare voet te blijven leven als voor jouw ziekte of arbeidsongeschiktheid.

2. Voorkom arbeidsongeschiktheid

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Verklein risico’s op blessures of uitval door tijdens dagelijkse werkzaamheden aandacht te besteden aan ergonomie en de juiste werktechnieken. Schaf bijvoorbeeld elektrisch en/of lichtgewicht gereedschap aan om de werklast te verdragen. Investeer in geschikte beschermende kleding en uitrusting om je eigen gezondheid te waarborgen. Denk hierbij aan speciale werkschoenen.

3. Noodplan voor wegvallen ondernemer

Als er, ondanks alle preventieve maatregelen, toch wat met jou als ondernemer gebeurt is het belangrijk dat het voor iedereen duidelijk is wat er dan moet gebeuren. Voor zaken als brand, inbraak of een overstroming is er vaak wel een noodplan, maar voor het wegvallen van de ondernemer in de meeste gevallen niet. Met alleen het benoemen van een opvolger, dan wel tijdelijk vervanger, ben je er nog niet.

Zorg dat je een noodplan voor jouw bedrijfsvoering opstelt. Een operationeel noodplan voor jouw bedrijfsvoering biedt houvast voor de uit te voeren dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse werkzaamheden. In dit plan beschrijf je bijvoorbeeld de vervangbaarheid van jouw ondernemerschap, de inzet van (externe) arbeid en het machtigen van personen om de continuïteit van jouw onderneming te waarborgen. Wie zijn de belangrijkste contactpersonen? Wie is er beslissingsbevoegd? Wie doet het dagelijkse stalwerk en verzorging van de paarden? Hoe zijn jouw klanten bereikbaar en wat zijn eventueel de wachtwoorden van de systemen?

Zet in ieder geval de volgende zaken in een operationeel noodplan:

• Wie is beslissings- en tekenbevoegd?

• Wie zijn de belangrijkste contactpersonen? Hoe zijn ze bereikbaar?

• Welke personen kunnen geraadpleegd worden in een noodsituatie om hulp te verstrekken?

• Wie verzorgt het dagelijkse stalwerk en de verzorging van de paarden?

• Wie zijn de dierenarts, hoefsmid en andere belangrijke dienstverleners en toeleveranciers?

• Wie is contactpersoon bij de bank en verzekeringsmaatschappij?

• Wie zijn jouw klanten, welke paarden bezitten ze? Hoe zijn ze bereikbaar?

• Wat zijn de wachtwoorden voor jouw systemen?

Je geeft het fiscaal juridisch noodplan in bewaring bij jouw bedrijfsadviseur of accountant. Je zorgt ervoor dat familie en de belangrijkste personen van jouw bedrijf op de hoogte zijn van dit document. Een adviseur of accountant ondersteunt graag bij het inventariseren en vastleggen van jouw wensen in een dergelijk noodplan.

Regel tijdig, voordat het te laat is

Uitval van jou als ondernemer is dus een belangrijk onderwerp om tijdig serieus over na te denken. Denk niet ‘dat overkomt mij niet’. Kom in actie en wacht niet af tot je daadwerkelijk te maken krijgt met uitval. Zorg ervoor dat je je goed voorbereidt, zodat de schade voor jouw bedrijf en gezin zoveel mogelijk beperkt blijft.