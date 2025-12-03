Auto botst op paardentrailer, pony ernstig gewond

Bij een ongeluk op de A7 bij Abbekerk (provincie Noord-Holland) is vrijdag een pony ernstig gewond geraakt. Dat gebeurde doordat de trailer waarin de pony werd vervoerd, werd aangereden door een auto. Door de klap kantelde de trailer.

Ellen Liem Door

Een automobilist was achterop de paardentrailer geklapt. Door de aanrijding kwam de trekkende auto in de vangrail terecht, de trailer met daarin de pony kantelde midden op de snelweg.

Met ernstig letsel naar kliniek

De hulpdiensten rukten massaal uit en de pony is door de brandweer bevrijd. De pony liep ernstig letsel op en is met spoed naar een dierenkliniek in Middenmeer gebracht. De bestuurders van de betrokken auto’s zijn ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht en behandeld.

Bestuurder aangehouden

De politie heeft de bestuurder van de auto die achterop reed meegenomen voor nader onderzoek. Deze is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs.

Bron: RTL / 112