Bizar ongeluk op Duitse A31: paard springt uit trailer, wordt meegesleept door vrachtwagen

Maandagavond heeft op de A31 bij Haren rond 19.40 uur een groot ongeluk plaatsgevonden. Een paard sprong op nog onbekende wijze uit zijn trailer en kwam onder een 40-tons vrachtwagen terecht. Het dier werd vervolgens meegesleept, totdat de vrachtwagen in botsing kwam met een personenauto. De bestuurder hiervan raakte lichtgewond. Het paard overleefde de aanrijding niet.

De paardentrailer was gekoppeld aan de Audi van een 25-jarige chauffeur. De bestuurder merkte er in de eerste instantie niets van dat het paard uit de trailer was gesprongen. Het paard werd op de snelweg geraakt door een 40-tons vrachtwagen.

De bestuurder van de desbetreffende personenauto die door de vrachtwagen werd geraakt, verloor door de botsing de macht over het stuur en de auto kwam op het dak terecht. De A31 werd door het ongeluk enkele uren afgesloten en werd na schoonmaakwerkzaamheden weer vrijgegeven.

Bron: Radio RST