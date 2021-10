Brandweer redt paard uit sloot in Eemnes

Dinsdagavond heeft de brandweer een paard uit het water gered langs de Zuid Ervenweg in Eemnes. Een man zag de jonge hengst in een sloot liggen en belde de brandweer. Omdat hij zich zorgen maakte over het welzijn van het paard, sprong hij zelf de sloot in om het dier te redden. Tevergeefs, want pas toen brandweerlieden aankwamen, kon het jonge paard uit het water worden getrokken.

De eigenaar van het dier bedankte de man die in de sloot sprong om het paard te helpen, maar gaf ook het advies mee om dit voortaan niet meer te doen, want jonge paarden kunnen nog wel eens gevaarlijk zijn als zij zich in nood bevinden.

Bron: Horses.nl/Gooieneemlander.nl