Gemeente Heerlen bemiddelt tussen eigenaren overleden paarden en manegehouder

De gemeente Heerlen gaat bemiddelen tussen de eigenaren van de paarden, die zijn overleden begin februari bij een brand op manege Passart en de uitbater van de manege. De gemeente wil het gesprek op gang brengen tussen beide partijen.

Bij een inzamelingsactie is 13.000 euro opgehaald voor de slachtoffers van de brand, maar de eigenaren van de paarden hebben op tot op heden nog geen euro ontvangen en hebben daarom een advocaat ingeschakeld.

Geen contact

De manege-uitbater Willem de Vogel verloor bij de brand zelf vier paarden. De Vogel heeft al maanden geen contact meer gehad met de gedupeerde eigenaren en gaat niet in op de uitnodigingen om in gesprek te gaan.

In gesprek met Roemer

De zes eigenaren van de overleden paarden hadden maandag een gesprek met waarnemend burgemeester Emile Roemer en wethouder Charles Claessens. Claessens, die inmiddels contact heeft gezocht met manege Passart, benadrukt dat de gemeente geen partij in de zaak is. „We willen wel graag het gesprek tussen de partijen op gang brengen. De eigenaar gaf aan dat hij wel met Roemer in gesprek wil.”

