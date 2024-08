Hooibroei veroorzaakt brand in schuur zorgboerderij

Een schuur van zorgboerderij Hof van Schokland stond afgelopen vrijdag gedeeltelijk in brand. Het vuur ontstond in het hooi dat lag opgeslagen, volgens de brandweer is hooibroei dan ook de vermoedelijke oorzaak van de brand. Het vuur werd tijdig ontdekt, waardoor er geen gewonden vielen.

De rook werd opgemerkt door een voorbijganger rond zeven uur ’s ochtends, waarop de brandweer werd gealarmeerd. Die is geruime tijd bezig geweest om het smeulende hooi naar buiten te rijden en te blussen. De schuur heeft daarbij wel schade opgelopen.

Het is voor de zorgboerderij helaas niet de eerste keer dat er brand heerst. In november 2019 werd het bijeenkomstgebouw compleet in de as gelegd en in juli 2023 stond er ook al een schuurtje in brand.

Bron: Omroep Flevoland/ De Noordoostpolder