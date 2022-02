Isabel Cools No Limit (9) uit de sport na ernstig ongeluk

Er is een abrupt einde aan de sportieve carrière van No Limit (Jack Sparrow x Pavarotti van de Helle), die door Isabel Cool in de Lichte Tour werd uitgebracht. De door Cool zelf gefokte hengst sprong over de omheining van paddock, gleed uit op de beton en moest geopereerd worden. De amazone hoopt dat de negenjarige hengst een pijnvrij leven op de wei tegemoet kan gaan.

“De wereld staat even stil”, aldus Isabel Cool die met No Limit trainde richting de Grand Prix. “In zijn achterbeen zijn pezen, ligamenten en gewrichtsbanden kapot.”

Lange weg

“No Limit is goed uit de operatie gekomen maar het is nu nog een lange weg en nog een operatie te gaan voor hij een pijnvrij leven op de wei tegemoet gaat. In de sport zal hij nooit meer kunnen lopen. Het was afgelopen zaterdag op de oefenwedstrijd zijn eerste Intermédiaire I en dus ook mijn laatste rit met hem.”

