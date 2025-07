Man raakt zwaargewond na ongeval met koets

Een man is afgelopen zaterdagochtend zwaargewond geraakt nadat de paarden van zijn tweespan door nog onbekende oorzaak op hol sloegen. Het ongeluk gebeurde op Ten Vorsel in Bladel. De man probeerde nog te remmen, maar de dieren waren niet meer onder controle te krijgen.

Ongeveer 150 meter na zijn rempoging viel de man van de wagen toen de paarden van de weg raakten en in de berm tussen enkele bomen terechtkwamen. Het slachtoffer kwam daarbij op het asfalt terecht en liep ernstig hoofdletsel op. Een trauma-arts kwam met een helikopter ter plaatse om medische hulp te verlenen, de man is vervolgens met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe zijn toestand momenteel is.

De paarden liepen door en bleven uiteindelijk in een weiland, zo’n 150 meter verderop, stilstaan. Of de paarden gewond zijn geraakt, is verder niet bekend.

Bron: 112Nederland/ Omroep Brabant