Paard dood na ongeval met trailer in Duitsland

Bij een ongeval met een paardentrailer in Werbeln, Duitsland afgelopen zondag kwam één paard om het leven en raakte een ander paard gewond. Om nog onbekende redenen was de trailer losgeraakt van het voertuig en over een hellende weg gerold.

Rond 10.45 uur reed een 26-jarige bestuurder over de Ludweiler straat in Werbeln toen zijn trailer losraakte. De aanhanger haalde de auto op de licht hellende weg in, kantelde en kwam tegen een muur terecht, aldus de politie. Beide paarden in de trailer raakten gewond, waarvan één zo ernstig dat deze ter plaatse overleed. Het andere paard is naar een kliniek gebracht.

De bestuurder en de vier inzittende van de auto bleven ongedeerd.

Bron: SR/ Horses.nl