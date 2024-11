Paard en auto in botsing in Overijssel

In Overijssel heeft vanochtend vroeg een aanrijding tussen een paard en auto plaatsgevonden. Het ongeluk gebeurde op De Chalmotweg in Kamperveen. Het paard is na de aanrijding in een sloot beland.

De brandweer heeft het paard uit de sloot gered. “De bestuurder van de auto is zover wij weten er met de schrik vanaf gekomen”, meldt brandweer IJsselmuiden. Over het paard heeft de brandweer geen verdere mededelingen gedaan. Wel is op foto’s van de brandweer te zien dat het paard na het incident weer op zijn benen stond.

Bron: Brandweer IJsselmuiden