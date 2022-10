Paard op hol in Alkmaar: twee koetsen verwoest

Bij het ringsteken in Alkmaar sloeg zaterdag een aangespannen paard op hol. Als 'geluk bij een ongeluk' bleef de koets met inzittenden achter een boom haken. Vervolgens ramde het losgeslagen paard nóg een koets, maar ook de inzittenden daarvan bleven 'wonder boven wonder' ongedeerd. De omroepster van het evenement zorgde dat er geen paniek uitbrak. Mens en dier bleven op wat blauwe plekken na ongedeerd.

Het evenement werd afgelast na het ongeluk en beide koetsen zijn total loss, zo meldt NH Nieuws. Het paard is nagekeken door een dierenarts. Een inzittende had wat last van haar been, maar dat leek ook mee te vallen.

Bron: NH Nieuws