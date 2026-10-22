Paard overleden bij aanrijding op N347, twee gewonden

Na een aanrijding met een auto op de N347 bij Hellendoorn is vanochtend een paard overleden. De auto belandde na de botsing in een sloot. De twee inzittenden zijn met ambulances naar het ziekenhuis gebracht.
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Inzittenden
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Oost Bron: / Gelderlander 112 /
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