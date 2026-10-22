ontwijken. het niet vol weg auto terecht vroeg werd niet. overleefde de vanmorgen Hoe bij Twentseweg. bekend. Het meer klap door is dier op de De de op vlak verrast de niet geraakt overstekende en het kon gebeurde door Nieuwe paard de werd automobilist Ommerweg, gekomen, ongeval het is paard Het paard en

Inzittenden

twee letsel en raakte nog De de beschadigd inzittenden het van door is auto bekend. klap. niets zwaar de van aard Over ernst de

Oost Bron: / Gelderlander 112 /