Paard overleden na aanrijding in Noord-Holland

Op de Middenweg in het Noord-Hollandse Dirkshorn is vanavond een paard aangereden door een automobilist. Hij zag het dier over het hoofd en na een aanrijding kwam het paard in de naastgelegen sloot terecht. Het paard heeft het niet overleefd.

Er waren drie brandweerauto’s nodig om het paard uit het water te krijgen en de weg was tijdelijk afgesloten. De auto is zwaar beschadigd geraakt en moest door een berger worden weggesleept. De automobilist heeft het paard over het hoofd gezien. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend.



Bron: SchagenFM/Noordhollandsdagblad