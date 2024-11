Renbaan Cheltenham kost drie paarden het leven

Een tragedie heeft zich afgelopen weekend afgespeeld op de derde en tevens laatste dag van de paardenraces in Cheltenham, zo meldden meerdere Britse nieuwsbladen. Na het winnen van de Holland Cooper Handicap Chase zakte de zevenjarige Abuffalosoldier, gereden door Sean Bowen, in elkaar en overleed ter plekke. En dat was niet het enige sterfgeval, want eerder in dezelfde race overleed ook het paard Bangers And Cash van Ben Pauling-werf.

Na de dood van Abuffalosoldier en Bangers and Cash vertelde Liam Kearns, hoofddierenarts voor Jockey Club Racecourses, aan Racing TV: “(In) beide gevallen noemen we het cardiovasculaire collaps, omdat je in dit stadium niet kunt zeggen of het een echte hartaanval is of dat het een groot bloedvat is dat is gescheurd. Maar het is van die aard en daarom is het een sudden death situatie.”

Toeval

Kearns vervolgt: “De dierenartsen worden overal op de renbaan ingezet, dus beide paarden werden binnen enkele seconden verzorgd en in die situaties van acute collaps zijn er enkele medicijnen die we kunnen toedienen, maar als het een echte cardiovasculaire collaps is, kan er niet veel worden gedaan. Het is een enorm toeval dat het twee keer gebeurde in dezelfde race.”

Risico’s verminderen

Een woordvoerder van de British Horseracing Authority vertelde na afloop: “Onze oprechte condoleances gaan uit naar zijn connecties. De verliezen van Abuffalosoldier, Bangers And Cash en Napper Tandy in Cheltenham vandaag zijn een tragedie voor iedereen. Zoals bij alle dodelijke slachtoffers, zullen we proberen de omstandigheden achter elk incident te begrijpen, terwijl we ernaar streven om vermijdbare risico’s in onze sport te blijven verminderen.”

Derde paard dood

In de vijfde race van de dag liep Napper Tandy, getraind door Matthew Smith, een fatale blessure op nadat hij twee horden van huis was gevallen.

Bron: Indepent.co.uk/ BBC