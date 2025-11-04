Ruiter gewond na val op de Westerheide in Laren

Op de Westerheide bij Laren is zondagochtend een ruiter gewond geraakt na een val van zijn paard. Het incident gebeurde rond 11.00 uur tijdens een rit over de heide.

Savannah Pieters Door

Hulpdiensten kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Het ambulancepersoneel heeft de gewonde ruiter vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd.

Na de val sloeg het paard op de vlucht, waarna de brandweer werd opgeroepen om te helpen bij de zoektocht. Het paard werd korte tijd later weer aangetroffen en kon worden opgevangen.

Bron: AD