Controle loopt compleet uit de hand: Koetsier vlucht voor politie

Een politiecontrole in het Duitse Reichenbach im Vogtland (Saksen) liep vorige week volledig uit de hand. Een 36-jarige koetsier die kort voor middernacht nog onderweg was, negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht. Het resultaat: een gewond paard, een beschadigde politie-auto en een ziekenhuisbezoek.

Toen de 36-jarige man het stopteken van de politie zag, besloot hij om niet te stoppen maar stuurde hij zijn paard recht op de agenten af. De agenten konden nog maar net uitwijken, maar de politiewagen werd geramd. Bij het voorbijrijden probeerde de man om een agente te slaan met zijn zweep.

Alcohol

Vervolgens zat de poliite zo’n twintig minuten achter de man aan, die probeerde te vluchten door allerlei weides door te crossen. De achtervolging eindigde toen de koets in de modder vastliep. De koetsier werd aangehouden en in de boeien geslagen. De politie-agenten brachten hem naar het ziekenhuis, waar direct bloed werd afgenomen omdat de agenten vermoedden dat de koetsier dronken was.

Paard

Het paard raakte gewond aan een been bij de vlucht en werd behandeld door een dierenarts.

Bron: MDR