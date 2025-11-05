Dutch Equine Art Fair ’25 presenteert internationale hedendaagse kunst

In het Levend Paardenmuseum / De Hollandsche Manege in Amsterdam vindt de derde editie van de Dutch Equine Art Fair plaats. Dit internationale evenement brengt 31 kunstenaars uit 13 landen samen die hun werk persoonlijk presenteren – van schilderkunst en fotografie tot sculptuur.

De Dutch Equine Art Fair is een initiatief van museumdirecteuren Elsbeth Bos en Vincent Valk, die hiermee de wens vervullen om kunst rond het thema paard een groter podium te geven binnen deze historische locatie. De Hollandsche Manege, de oudste rijschool van Nederland en thuisbasis van het Levend Paardenmuseum, vormt hiervoor het decor. Dit rijksmonument, op steenworp afstand van het Leidseplein en het Vondelpark, is een verborgen parel waar erfgoed en levende traditie samenkomen. De inhoudelijke samenstelling en presentatie zijn toevertrouwd aan kunstcurator Joyce Ter Horst.

Van 6 tot en met 9 november

De officiële opening vindt plaats op woensdag 5 november. Vanaf donderdag 6 november tot en met zondag 9 november is de fair toegankelijk voor publiek. Bezoekers kunnen kennismaken met een unieke verzameling hedendaagse kunst rond het thema paard en in gesprek gaan met de deelnemende kunstenaars.

Een selectie van deelnemende kunstenaars

Marli Hommel (Nederland), Tony O’Connor (Ierland), Karen Osborn (Australië), Bénédicte Géle (Frankrijk), Sjoerd Blokker (Nederland), Jana Kunzler (Zwitserland), Luc Peters (Nederland), Mirelle Vegers (Nederand) en Marta Justica (Portugal).

Naast de tentoonstellingen biedt de fair live painting, dagelijkse curator-rondleidingen, high teas in de foyer, een kinderspeurtocht en de première van de Equo Equine Photo Award, een nieuwe internationale fotowedstrijd.

Klik hier voor meer informatie