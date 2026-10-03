Finale Longines League of Nations uitgesteld vanwege noodweer

Petra Trommelen
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Finale Longines League of Nations uitgesteld vanwege noodweer featured image
Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Het programma van het CSIO Barcelona is vandaag flink aangepast vanwege de dreiging van zware regenval en mogelijk overstromingsgevaar. De Catalaanse autoriteiten hebben besloten om vanaf zaterdagavond 20.00 uur tot zondag 14.00 uur sportactiviteiten in twintig regio’s op te schorten. Dat heeft ook gevolgen voor het programma rond de finale van de Longines League of Nations in Barcelona.


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