Franse nationale stoeterij Haras du Pin presenteert voortgang megaproject

Vandaag werd in aanwezigheid van Sebastien Leroux, projectdirecteur van de nationale stoeterij en landgoed Haras du Pin, de voortgang van het megaproject gepresenteerd. De Franse stoeterij is sinds 2010 bezig met een enorm ontwikkelingsproject en is door de FEI officieel aangewezen als locatie voor de Europese Allround Kampioenschappen in 2021 en de Wereldkampioenschappen voor pony's in 2021.

Het landgoed van Haras du Pin in Frankrijk (Normandië) is bij de meesten mensen vooral bekend van de internationale eventingwedstrijden. Al geruime tijd wordt hier gewerkt aan een enorm project waarbij het hele landgoed wordt aangepakt. Sinds 2010 is er al meer dan 7 miljoen euro geïnvesteerd in de ontwikkeling ervan, waaraan 2,2 miljoen euro door de regio, 4 miljoen euro door het Departement en nog eens 900.000 euro door de staat werd bijgedragen.

Met de investeringen die in de periode 2012-2018 al zijn gedaan (aanleg van erering, crossbaan, rijpistes) zijn de voorwaarden voor het organiseren van internationale wedstrijden al aanwezig. Door de FEI is Haras du Pin al officieel aangewezen als locatie voor de Europese Allround Kampioenschappen in 2021, de Wereldkampioenschappen voor pony’s in 2021 en Wereldkampioenschappen Vierspannen in 2022.

Lodges en boomhutten

Het historische hotel en restaurant in Le Pin National, dat sinds 1977 gesloten is, biedt straks een horecagelegenheid. Het dak en de gevels van dit gebouw waren al gerenoveerd vanwege de Wereldruiterspelen in 2014. Daarnaast zijn er plannen voor de bouw van lodges en overnachtingsmogelijkheid in de vorm van boomhutten. Hiermee probeert men tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar bijzondere vakantiebestemmingen. Vanwege het toenemend aantal rondreizende bezoekers worden ook de mogelijkheden voor camperplaatsen nog onderzocht.

Daarnaast wil men, zowel ruiters als bezoekers, ook een uitgebreid aanbod aanvullende diensten (sanitair, horeca, paardenstallen en parkeergelegenheid) kunnen bieden om die twee doelgroepen samen te laten komen op het landgoed. Het doel is om daarmee de internationale evenementen aantrekkelijker te maken voor ruiters en het publiek en zo het internationale karakter van de stoeterij te vergroten.

