Tijdens de viering van het 11e Lustrum van het Cluster Paard van de KNMvD is de prestigieuze Geert Reinders Penning toegekend aan dr. Kees van Maanen. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die die zich op buitengewone wijze heeft onderscheiden binnen de diergeneeskunde. Van Maanen vervulde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van richtlijnen op het gebied van infectieziekten bij paarden, zoals droes en rhinopneumonie.

In die hoedanigheid was Van Maanen één van de specialisten in een Horses-webinar over rhinopneumonie, na een dramatische uitbraak van deze ziekte op een concours in Valencia.

Uitbraken van infectieziekten

In de loop van de jaren was Kees van Maanen nauw betrokken bij nationale crisisstructuren en bij de inhoudelijke advisering rondom uitbraken van infectieziekten. Preventie, surveillance en risicobeheersing vormden hierbij steeds de kern van zijn werkzaamheden, zowel via zijn werkgever Royal GD als via de FAO.

SEIN

In het verlengde hiervan was Van Maanen initiatiefnemer en inhoudelijk nauw betrokken bij de ontwikkeling van SEIN (Surveillance Equine Infectieziekten Nederland), het nationale monitoringssysteem voor infectieziekten bij paarden in Nederland. SEIN speelt tot op heden een belangrijke rol in de vroege signalering van infectieziekten en in de ondersteuning van kennisdeling en beleidsvorming binnen de paardensector.

