Italiaanse parlementariërs willen verbod op slacht van paarden en verkoop van paardenvlees

Een groep Italiaanse parlementariërs wil een verbod op de slacht van paarden en verkoop van paardenvlees. Volgens het wetsvoorstel van een coalitiepartij riskeren eigenaren die in de toekomst alsnog een paard slachten een celstraf tot drie jaar en boetes die kunnen oplopen tot 100.000 euro. De stap is opvallend, omdat Italië de grootste importeur van paardenvlees in Europa is. Meerdere partijen steunen het voorstel, maar het is onduidelijk of er een meerderheid voor is.

Michela Vittoria Brambilla, een politicus van regeringspartij Noi Moderati en voorzitter van dierenrechtenorganisatie Leidaa, is de grondlegger van het voorstel. ”We leven in de 21ste eeuw en toch worden paarden nog steeds op allerlei manieren uitgebuit.” Brambilla stelt dat paardenvlees eten in veel westerse landen al ondenkbaar is, ”maar in ons land wordt de diersoort letterlijk tot op het bot uitgebuit.”

‘Paarden zijn vrienden en eet je niet op’

De politicus stelt paarden als vrienden te beschouwen en die ‘eet je niet op’. In het wetsvoorstel staat naast een verbod op de slacht en import en export van paardenvlees ook dat het verboden is om paarden te gebruiken voor activiteiten die ‘onnatuurlijk, gevaarlijk, stressvol of schadelijk zijn’ of die in strijd zijn met de ‘waardigheid van het dier’.

Weerstand tegen wetsvoorstel

Er is ook weerstand tegen het wetsvoorstel. Gian Marco Centinaio, oud-minister van Landbouw in Italië en lid van de extreemrechtse partij Lega, zegt dat het verbod op paardenvlees zou betekenen ‘dat een stukje van de Italiaanse keuken wordt uitgewist’. Dario Damiani, lid van Forza Italia, zegt dat het wetsvoorstel geen rekening houdt met ‘de gastronomische tradities van veel regio’s’.

Bron: Volkskrant/Horses.nl