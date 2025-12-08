Item in Hart van Nederland over motorrijtuigen belasting paardenvrachtwagentjes

SBS6-programma Hart van Nederland zond gisteren een item uit over de verhoging van de MRB (motorrijtuigen belasting) voor paardenvrachtwagentjes van particulieren. Deze verhoging geldt specifiek voor voertuigen die zijn ingericht voor het vervoeren van paarden en door eigenaren niet-beroepsmatig worden gebruikt voor de paardensport. Per 1 januari 2026 geldt eigenaren het volledige tarief dat ook geldt voor een personenauto, in plaats van de huidige 25 procent.
betalen. verhoging eigenaren van 2025 wat paardenvrachtwagentjes MRB. moeten de in personenauto’s de Een van volgt maatregel aanschaf BPM (belasting meer die van de flink bij verhoging voor de belasting nu motorrijtuigen) Na gaan en er zorgt
Grote publiek
de goeds paard. KNHS voor een een social Toch mensen bij ook license het van en (Peter voor of de financiële heeft van vrachtwagentje is dit veel vraag en met de gedaan paard de grote het publiek: Bruijn een item Jasmijn dat Pinxteren) problemen met de item over
het (vanaf Bekijk item hier 8m30)
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.