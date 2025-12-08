Item in Hart van Nederland over motorrijtuigen belasting paardenvrachtwagentjes

Rick Helmink
Item in Hart van Nederland over motorrijtuigen belasting paardenvrachtwagentjes featured image
Foto: Jessica Pijlman / www.madebyjessy.com
Door Rick Helmink

SBS6-programma Hart van Nederland zond gisteren een item uit over de verhoging van de MRB (motorrijtuigen belasting) voor paardenvrachtwagentjes van particulieren. Deze verhoging geldt specifiek voor voertuigen die zijn ingericht voor het vervoeren van paarden en door eigenaren niet-beroepsmatig worden gebruikt voor de paardensport. Per 1 januari 2026 geldt eigenaren het volledige tarief dat ook geldt voor een personenauto, in plaats van de huidige 25 procent.

