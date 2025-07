Jachtverbod en boete van 1.200 euro voor man die eigen paarden per ongeluk afschoot

Een 82-jarige man uit het Duitse Hornbach schoot begin februari per ongeluk drie paarden dood. De boer wilde eigenlijk een vos schieten die zijn kippen en lammeren aanviel, maar schoot bij het proberen te raken van de vos twee van zijn eigen paarden en één paard van een derde dood. De man werd onlangs door het Amtsgericht in Zweibrücken veroordeeld tot een boete van 1.200 euro en een jachtverbod van een jaar.

De veroordeelde man schoot in februari per ongeluk drie paarden op de wei. De dode dieren werden gevonden in een weiland bij Hornbach, naast een eveneens gedode vos. De politie nam bij het onderzoek het geweer van de man in beslag en ook dat krijgt hij voorlopig niet terug. Naast de boete en het jachtverbod krijgt de boer zijn jachtgeweer voorlopig ook niet terug, zo oordeelde rechtbank.

Bron: Horses.nl / Pirsch