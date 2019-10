Man verdacht van betasten meisje op Manege Emmen

Een 32-jarige man afkomstig uit Emmen stond vandaag voor de Rechtbank van Assen. De man zou een meisje van zeventien jaar hebben betast op borsten en billen. Dit gebeurde op een manege in Emmen.

Het Openbaar Ministerie eiste voor dit feit een werkstraf van 180 uur waarvan 80 uur voorwaardelijk.

Ontucht

Het meisje had haar paard gestald op de manege en de man deed vrijwilligers werk op deze zelfde manege. In mei 2017 is er aangifte gedaan. Het ontucht was een jaar daarvoor begonnen. Het meisje vertelde de politie dat de man haar regelmatig een tik op de billen gaf en haar ook een keer bij de borsten had gegrepen. Ook zou hij haar bovenbeen hebben gestreeld toen hij haar met de auto naar huis bracht en haar onverwacht op de mond hebben gezoend. Ook andere meisjes op de manege omschreven de man als iemand die erg graag meisjes aanraakte.

Gepusht

De advocaat van de man pleitte bij de Rechtbank Assen voor vrijspraak. Deze advocaat vermoedt dat het meisje gepusht is door haar moeder om aangifte te doen. De moeder dreigde eerder al tegen de 32-jarige man dat ze hem voor de rechter zou slepen als hij wat met haar dochter zou beginnen. “Daar ben ik nooit op uit geweest”, laat de Emmenaar weten aan RTV Drenthe.

