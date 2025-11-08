Ontsnapte pony na week teruggevonden op snelweg

Dankzij een alerte automobilist is een vermiste pony woensdag op de E314 in Maasmechelen gevangen nadat hij meer dan een week daarvoor ontsnapt was. Vorige week dinsdag waren drie uitgebroken pony’s en de snelweg opgelopen. Twee daarvan werden gauw gevonden maar de derde pony bleef spoorloos.

Ellen Liem Door

Vorige week kreeg de lokale politie Lanaken-Maasmechelen dinsdagnacht een melding binnen van loslopende pony’s op de Rijksweg, vlakbij de oprit van de E314. De drie dieren renden de snelweg op en werden gesignaleerd in de richting van Genk. Een interventieploeg van de politie Lanaken-Maasmechelen wist twee van de drie pony’s op te sporen en tot stilstand te brengen.

Derde pony

De derde pony werd niet aangetroffen en was al meer dan een week vermist na de interventie in Maasmechelen. Woensdagochtend spotte een alerte bestuurder de pony op de vluchtstrook van de E314 richting Leuven. De Wegpolitie Limburg en de brandweer kwamen ter plaatse waarna de pony werd in veiligheid kon worden gebracht.

Bron: Politie Lanaken-Maasmechelen / VRT / Limburger