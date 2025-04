Pasgeboren veulen gestolen in Amsterdam

In Amsterdam is een pasgeboren pony vermist. Volgens de politie is het veulen dinsdagochtend gestolen uit een weiland aan de Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg in het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West. Het bonte veulen heeft dringend zorg van de moeder nodig, waarschuwt de politie.

De eigenaar was dinsdagochtend 22 april rond 10.00 uur nog in het weiland bij het veulen, dat toen drie dagen oud was. Rond 12.00 uur kwam de eigenaar opnieuw langs, maar toen was het veulen verdwenen. Getuigen hebben de pasgeboren pony rond 10.45 uur nog in het weiland gezien.

Getuigenoproep

Het veulen kan niet langer dan 24 uur zonder de moeder, benadrukt de politie in een getuigenoproep. De politie vraagt mensen die dinsdag tussen 10.45 en 12.00 uur iets verdachts hebben gezien bij het weiland zich te melden.

Bron: Politie