Selectie Preis der Besten München-Riem stopgezet wegens voorvallen met betrekking tot dierenwelzijn

Savannah Pieters
Foto: Lonneke Ruesink
Door Savannah Pieters

In de nacht van 14 op 15 februari zijn er op de Olympia-Reitanlage in München-Riem incidenten geweest in de stallen. Daarbij waren meerdere pony’s betrokken. In de vroege zondagochtend vertoonden enkele pony’s opvallende verschijnselen. De pony’s stonden daar voor de Beierse selectie voor de Preis der Besten. Vanwege het lopende onderzoek worden geen verdere details bekendgemaakt. De selectie werd zondagochtend direct stopgezet.


