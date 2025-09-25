Een Thaise geldschieter (wier dochter van 2017 tot en met 2022 bij de Beukenvallei trainde) leende in 2021 100.000 euro aan een een beherend vennoot van De Beukenvallei C.V., maar kreeg dat geld nooit terug. In 2024 oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant in een bodemprocedure dat het geld (plus rente en kosten) terug moest maar dat is nog steeds niet gebeurd. Daarom stapte de Thaise geldschieter weer naar de rechter om nu af te dwingen dat er wordt betaald.
drie kunnen geldschieter, is eindigde Thaise In en 2021 de moest. niet euro dat bedrag liet beslag de Rechtbank de leningsovereenkomst gesloten, 2024 stapte leggen 100.000 wordt jaar rechter. Schelstraete, bijgestaan in een 2024 in oordeelde van dat naar in partijen euro Door in oktober mei Oost-Brabant waarbij worden terug er terug betaald. door periode daarom Die en de zou een bodemprocedure 100.000 betwist dat de
Verrekenen
betaald haar ontkent begeleiding 2017 250.000 openstaande zij (88.850 en geldschieter stelde euro verrekenen. de zegt van van voor euro) heeft Stephan gebruikt (vennoot Wensing) in daar om (in en bijgestaan bedrag De oude verweerder te facturen 2022 Thaise grotendeels met dat tot de het rond onder periode is de geleende door De van Beukenvallei, dochter. dat dat andere 2017-2022) nog periode heeft rekeningen zij
dat de uitgebreide bewijslevering gegrondheid vast is Thaise door ook (plus die De niet 100.000 rechter, eenvoudig terug. Beukenvallei, onvoldoende de De is. openstaande die bewijzen moet er van de in gaat betekent verweer niet en omdat het mee nog rechter van kosten) gestelde geldschieter te te dat de [gedaagde] van de de Dit niet stellen. is rente dit euro zijn vast stellen”, tegenvordering vordering er toewijst. “Zonder aldus nadere vordering
Lees hier van hele 2024 de uitspraak
Executoriale verkoop
er inmiddels september betaald nog niet is. 117.745,53 2025: daar euro. beide partijen forward opgelopen de weer tot is bedrag Fast rechtbank omdat staan naar Het voor steeds
rechter De oordeelt:
deze verkocht [verweerster] kosten genomen de in B.V. executoriaal De Beukenvallei Horse en van Sales bepaalt in haar om alsmede beslag alle dat overgedragen, van nodig worden De Beukenvallei C.V. zoveel en executoriaal als de laste beschikking in na dagtekening [verzoeker] te dag van is participatie het voldoen de kunnen kunnen ten kapitaal vordering aandelen vanaf van
uitspraak de hier Lees
Lees hier de beschikking
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.