Thaise geldschieter en vennoot Beukenvallei in de clinch over geleende 100.000 euro

Rick Helmink
Foto: Lonneke Ruesink
Door Rick Helmink

Een Thaise geldschieter (wier dochter van 2017 tot en met 2022 bij de Beukenvallei trainde) leende in 2021 100.000 euro aan een een beherend vennoot van De Beukenvallei C.V., maar kreeg dat geld nooit terug. In 2024 oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant in een bodemprocedure dat het geld (plus rente en kosten) terug moest maar dat is nog steeds niet gebeurd. Daarom stapte de Thaise geldschieter weer naar de rechter om nu af te dwingen dat er wordt betaald.

