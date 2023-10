Twee grooms ernstig gewond na schietincident op Sacramento International

Een bizar verhaal uit de Verenigde Staten: Chronicle of the Horse en tv-zender CBS Sacramento melden dat op de Sacramento International Horse Show in Marietta (Californië) eind vorige week twee grooms zijn beschoten op het concoursterrein. Beide grooms zijn daarbij ernstig gewond raakt en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volgens de lokale politie heeft het incident niets te maken met het concours. Volgens de politie waren de twee grooms, die door Chronicle of the Horse als Ricardo Mendoza en Martin Cazares zijn geïdentificeerd, op donderdagavond 5 oktober een potje aan het voetballen samen met bezoekers en andere medewerkers op het concoursterrein.

Geen verbinding met het concours

Volgens concoursorganisator Dale Harvey ontstond daar een dispuut. Hij meldt dat de dader geen verbinding had met het concours. “Voor zover ik kan nagaan had hij geen connectie met het concours. Hij kwam het terrein op omdat iemand hem heeft uitgenodigd om mee te voetballen op het terrein. Ik probeer uit te zoeken wie dat zou kunnen zijn geweest. Hij was dus op het terrein en daar ontstond een woordenwisseling of geschil over de voetbalwedstrijd, en de man vertrok en kwam om 02.20 uur terug met een pistool.”

Persbericht: Persoonlijk geschil

In een persbericht van Sacramento International wordt het volgende gemeld: “Het lijkt erop dat dit een op zichzelf staand incident was dat volgde op een persoonlijk geschil. De betrokken personen zijn geen medewerkers van het Murieta Equestrian Centre of de Sacramento International Horse Show. De veiligheid en beveiliging van de deelnemers, toeschouwers en personeel is onze absolute prioriteit en we hebben onze beveiliging voor dit evenement verhoogd.”

Bron: Chronofhorse/Sacramento International Horse Show