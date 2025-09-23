Vier pony’s in beslag genomen in gemeente Neder-Betuwe door LID en politie

Rick Helmink
Vier pony’s in beslag genomen in gemeente Neder-Betuwe door LID en politie featured image
Foto: Paula da Silva / www.arnd.nl

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie hebben afgelopen woensdag vier pony’s in beslag genomen op een stuk land in de gemeente Neder-Betuwe.

Door Rick Helmink

De omheining was ondeugdelijk, waardoor de pony’s regelmatig uitbraken en de openbare weg opliepen. Bovendien stond het stuk grond vol met manshoge klissen. De eigenaar kreeg eerder vele waarschuwingen, maar de vrouw heeft desondanks niets aan de omstandigheden verbeterd. De pony’s zijn ondergebracht bij een geheime opvanglocatie en de officier van justitie buigt zich over de zaak.

Bron: Omroep Gelderland

