Vier pony’s in beslag genomen in gemeente Neder-Betuwe door LID en politie

De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn (LID) en de politie hebben afgelopen woensdag vier pony’s in beslag genomen op een stuk land in de gemeente Neder-Betuwe.

De omheining was ondeugdelijk, waardoor de pony’s regelmatig uitbraken en de openbare weg opliepen. Bovendien stond het stuk grond vol met manshoge klissen. De eigenaar kreeg eerder vele waarschuwingen, maar de vrouw heeft desondanks niets aan de omstandigheden verbeterd. De pony’s zijn ondergebracht bij een geheime opvanglocatie en de officier van justitie buigt zich over de zaak.

Bron: Omroep Gelderland