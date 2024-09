Celler Hauptsattelmeister Jürgen Winter overleden

Landgestüt Celles 1. Hauptsattelmeister Jürgen Winter is op 95-jarige leeftijd overleden. Winter stond onder andere aan het hoofd van het hengstenstation Schillerslage en was een gewaardeerd jurylid.

Jürgen Winter tradt in 1946 in dienst bij Landgestüt Celle. Hij leidde onder andere het dekstation in Altenbruch en nam aan het begin van de jaren ’70 het station in Hänigsen over. Daar stonden beroemde hengsten als Gotthard, Graphit, Werther, Picard en Calypso II gestationeerd. Hij stond tot 1994 aan de leiding van het hengstenstation Schillerslage, dat ontstond door de samenvoeging van Hänigsen en Isernhagen.

Dressuurquadrille

Winter was daarnaast sinds 1964 ook een gewaardeerd jurylid, een functie die hij tot 2009 bekleedde. Lange tijd leidde hij de dressuurquadrille met 24 hengsten op de Celle-hengstenparades. Winters jongste zoon Joachim is ook werkzaam bij Landgestüt Celle, waar hij als ruiter actief is. Hij heeft een voorliefde voor de springsport en brengt paarden op concours uit.

