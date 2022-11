Dressuurpaardenfokker Jan Streppel (84) overleden

In het bijzijn van zijn vrouw Miny is dressuurpaardenfokker Jan Streppel uit Wilp afgelopen zaterdag onverwacht overleden. Streppel (84) werd in 2020 uitgeroepen tot KWPN Dressuurpaardenfokker van het Jaar. Onder meer de KWPN hengst Governor en merrie Just a Dream komen uit zijn fokkerij.

Jan Streppel maakte naam met Parzival’s volle zussen Orleans en Toulouse (Jazz x Ulft). De merries kocht hij als jonge paarden bij de familie Beijer en zette er een succesvolle fokkerij mee op. Orleans verzamelde de predicaten elite, preferent en prestatie. De bekendste paarden die Jan Streppel uit haar fokte zijn meervoudig Europees kampioen TC Athene (v.United), de goedgekeurde hengst Mascotte STRH (v.Glock’s Toto jr) en de hengst Governor. Dankzij de zwarte zoon van Totilas werd Streppel meermaals betrokken bij huldigingen, onder andere als de reserve-kampioen op de KWPN hengstenkeuring en tijdens het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo waar Governor twee maal zilver won. Adelinde Cornelissen brengt Governor uit in de Grand Prix en reed met hem het EK in Hagen 2021.

Toulouse

De merrie Toulouse deed niet onder voor haar volle zus, behaalde dezelfde predicaten en uit haar fokte Streppel het Grand Prix-paard Bretagne (v.OO Seven), de Lichte Tour paarden Fiorella TC (v.Diamond Hit), Genua TC (v.Charmeur) en Just a Dream (v.Dream Boy). De fokkerij van Jan Streppel wordt via verschillende dochters, klein- en achterkleindochters van zijn merries voortgezet door dressuurfokkers in het land. Jan Streppel fokte ook met merries uit de fokkerij van zijn grote voorbeeld Huub van Helvoirt. Hij verwachtte komend voorjaar nog twee veulens van First Date en Omar Sharif.

Fokkerij-filosofie

Het KWPN schrijft: “Paarden speelden in het leven van Jan Streppel altijd een grote rol. Hij werkte op meerdere boerenbedrijven onder de voorwaarde dat hij een paard mee mocht nemen. Eenmaal terug op de ouderlijke boerderij kocht Jan Streppel een fokmerrie. Amor-dochter Undine bracht hem goede paarden, maar gaf niet met de kwaliteiten die hem op de keuring vooraan lieten staan. Een goed paard fokken was zijn passie en dan wilde hij graag in de top meedraaien. De fokkerijfilosofie van Jan Streppel liet zich heel kort samenvatten: blijf uit het grijze gebied en kies altijd voor een goede moederlijn.

Condoleance

Gelegenheid tot condoleren is vrijdagavond 2 december van 19.00 tot 20.00 uur aan huis, Zonnenbergstraat 62, Wilp. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdagochtend 3 december om 10.30 uur in de Sint Martinuskerk, Kerklaan 16 in Twello. Aansluitend zal in besloten kring koffie worden gedronken.

Bron: Persbericht / KWPN.nl